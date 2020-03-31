Водители уфимской «скорой» сообщают о забастовке с 1 апреля

В период тяжелой ситуации с коронавирусом и полной самоизоляци, жители Уфы могут оказаться без помощи врачей скорой медицинской помощи. Водители Демской и Авдонской подстанций намерены не выходить на работу с завтрашнего дня.

Напомним, 29 марта Медиакорсеть рассказывала, что водителям «скорых» этих подстанций последний раз зарплату выдавали в декабре прошлого года. «И то не всем, и не полностью», — уточнил водитель Айрат Ахтямов.

Как выяснилось, автопарк подстанций обслуживается подрядной организацией — ООО «Автотранском». Кроме задержек с зарплатой, водители жалуются на такие виды махинаций, как отсутствие выплат по больничным и отпусков.

Пресс-секретарь Республиканского профсоюза медицинских работников Ольга Сошникова уточнила, что профсоюз требует от министерства отказаться от услуг аутсорсинга и вернуть обслуживание подстанций в ведение ведомства.

В минздраве Башкирии пояснили, что компания-аутсорсер по неизвестной причине не оплачивает сотрудникам зарплату.

«Республиканская станция скорой помощи своевременно и в полном объеме перечисляет деньги компании аутсорсеру. Они по неизвестным причинам их не платят сотрудникам. Представителей данной компании приглашали в минздрав, но они не приходят. В ситуации уже разбираются наши юристы», — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

Напомним, в прошлом году медики ГРУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и Центр медицины катастроф» и ООО «Проектно-внедренческий центр Организации труда и экономического анализа» подали в суд на своих руководителей. Суть претензий заключалась в признании незаконной и нарушающей их права специальной оценки условий их труда, на основании которой их работа признана практически безвредной.

Справка:

По данным системы «СПАРК», ООО «Автотранском» («Автомобильная транспортная компания») зарегистрирована в Уфе. Владелец компании — Владислав Голубятников. Минздрав передал подстанции уфимских «скорых» на аутсорсинг этой компании в 2018 году.