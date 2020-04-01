Часть водителей «скорой помощи» в Уфе сменили место работы

Часть водителей Демской подстанции перешли в Республиканскую станцию скорой медпомощи и в Центр медицины катастроф, сообщает председатель профсоюзной организации Ильзира Усманова. Бригады продолжают работать в штатном режиме и выезжают на вызовы.

Как утверждает Ильзира Усманова, водители Демской подстанции будут обеспечены хорошим социальным пакетом, а также получат доплаты за выездной характер работы в размере 3,5 тысяч рублей.

— Для водителей выездных бригад установлен повышенный класс вредности 3.1, а это 4% доплаты к окладу и дополнительно 3 дня отпуска за работу во вредных условиях. Выездные бригады обеспечены спецодеждой — зимними и летними комплектами, — уточняет она.

Напомним, ранее водители Демской подстанции скорой помощи рассказали Медиакорсети о проблеме с выплатой заработной платы. Компания-аутсорсер, которой было передано обслуживание автопарка, не выплачивала зарплату водителям в течение последних нескольких месяцев, несмотря на то, что Республиканская станция скорой помощи своевременно переводила деньги на счет компании. Водители грозились выйти на забастовку с 1 апреля и приостановить работу. Решать проблему пришлось в оперативном порядке, путем трудоустройства водителей в Республиканскую станцию скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.