Под Уфой помогли спасти руку годовалому ребенку
1 апреля, 15:12ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Ручка малыша застряла в пластиковой игрушке.
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил о спасении годовалого ребенка в селе Михайловка Уфимкого района.
Сообщается, что вчера, 1 апреля, родители пытались вытащить руку ребенка из пластиковой игрушки, но самостоятельно не смогли.
На помощь родителям пришли спасатели, вытащить руку получилось аккуратно, не нанеся повреждений малышу.
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