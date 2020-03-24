В Уфе спасатели ликвидировали обвал грунта около газопровода
24 марта, 16:05ОбществоАлия ФатхиеваФото: Управление по гражданской защиты города.
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На фоне бесконечных новостей о коронавирусе необычное ЧП произошло в Кировской районе столицы.
Управление по гражданской защите передает, что информация об обвале грунта поступила 23 марта. Земля провалилась, передали спасатели, на улице Софьи Перовской, в районе 14-го дома.
Ситуация усложнена была тем, что взрыв произошел возле газовой магистрали, поэтому на место выехали не только спасатели, но и бригада газовой службы.
После осмотра было понятно, что повреждений газопровода нет, ровно как и утечки. В настоящий момент опасный участок огражден, выясняется причина образования провала.
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