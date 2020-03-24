В Уфе спасатели ликвидировали обвал грунта около газопровода

Управление по гражданской защите передает, что информация об обвале грунта поступила 23 марта. Земля провалилась, передали спасатели, на улице Софьи Перовской, в районе 14-го дома.

Ситуация усложнена была тем, что взрыв произошел возле газовой магистрали, поэтому на место выехали не только спасатели, но и бригада газовой службы.