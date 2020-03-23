Спасатели объявили, что в Башкирии ожидается ухудшение погоды

В региональном МЧС сообщили, что в республике обещают с 20:00 23 марта до 20:00 24 марта облачную погоду с прояснениями.

Среди неблагоприятных прогнозов указывается мокрый снег, который налипнет на проводах и деревьях. Ветер пообещали юго-восточный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится от -1 до -6°, при прояснениях может достигнуть -12°, днем она будет от +1 до +6°.

Обещают также и ухудшение видимости. По прогнозу на некоторых участках она будет достигать от 500 до 1000 метров.

В Уфе также ожидается облачная погода, ночью и днем будет мокрый снег. Скорость ветра также достигнет от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1,-3°, днем +4,+6°.