Спасатели Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды
24 марта, 16:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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Прогноз предоставлен на период с 20:00 24 марта до 20:00 25 марта.
Со ссылкой на "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщается, что в Башкирии ожидается облачная погода, мокрый дожди и снег, гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода.
Спасатели обещают также гололедицу и ухудшение видимости до 500-100 метров из-за тумана. Ветер ожидается западный и юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем +1,+6°.
Вчера в регионе также обещали ухудшение погодных условий на сегодняшний день. Речь шла преимущественно
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