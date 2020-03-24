Спасатели Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды

Со ссылкой на "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщается, что в Башкирии ожидается облачная погода, мокрый дожди и снег, гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода.

Спасатели обещают также гололедицу и ухудшение видимости до 500-100 метров из-за тумана. Ветер ожидается западный и юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем +1,+6°.