Суд частично удовлетворил иск Александра Сидякина к «Эху» и журналисту ProUfu

Напомним, 1 октября «Эхо Москвы в Уфе» опубликовало заметку о планах администрации Хабирова подать иск в суд на ProUfu. При этом издание ссылалось на официальный комментарий пресс-секретаря главы Башкирии Диану Ихсанову и материал Рахматова о том, что «руководитель администрации главы региона Александр Сидякин и его супруга владеют бизнесом по замене лифтов в Башкирии». В связи с этим Сидякин подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.