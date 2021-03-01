Суд частично удовлетворил иск Александра Сидякина к «Эху» и журналисту ProUfu

Суд частично удовлетворил иск Александра Сидякина к «Эху» и журналисту ProUfu

Сегодня, 16:38ОбществоАнна КононоваФото: Facebook
Ленинский районный суд Уфы вынес решение по иску руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина к ООО «Эхо МСК» и журналисту издания ProUfu Рамилю Рахматову. Ответчики должны выплатить по 10 тысяч рублей.

Напомним, 1 октября «Эхо Москвы в Уфе» опубликовало заметку о планах администрации Хабирова подать иск в суд на ProUfu. При этом издание ссылалось на официальный комментарий пресс-секретаря главы Башкирии Диану Ихсанову и материал Рахматова о том, что «руководитель администрации главы региона Александр Сидякин и его супруга владеют бизнесом по замене лифтов в Башкирии». В связи с этим Сидякин подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает «Эхо», суд удовлетворил требования Сидякина частично. ООО «Эхо МСК» и Рамиль Рахматов должны перечислить в качестве моральной компенсации по 10 тысяч рублей в благотворительный фонд «Иман-Башкортостан». Кроме того, необходимо удалить публикацию с сайта и написать опровержение.

Шеф-редактор «Эха» Руслан Валиев заявил, что редакция не согласна с решением суда, так как издание опубликовало сопутствующую информацию с комментарием пресс-службы Хабирова.

Фактически суд признал исполнение прямых журналистских обязанностей незаконным. Мы считаем решение неправосудным и намерены его обжаловать, сказал Валиев.

Напомним, ранее Ленинский райсуд удовлетворил иск Александра Сидякина к ООО «Эхо МСК» и политологу Андрею Потылицыну. Суд постановил взыскать с них 100 тысяч рублей. Иск Сидякина связан с расшифровкой фрагмента интервью Андрея Потылицина в эфире «Эха», где последний рассуждает о деятельности руководителя администрации.

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судБашкирия
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