Суд частично удовлетворил иск Сидякина и Мурзагулова к ProUfu и «Радио свобода»

Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес решение по иску руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина председателя Общественной палаты Ростислава Мурзагулова к издателю газеты Bonus и портала ProUfu.ru Рауфе Рахимовой и ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов).

Иск связан с заявлением Рауфы Рахимовой в интервью с порталом Idel.Реалии (внесено в список СМИ-иноагентов), которое входит в состав указанной выше радиостанции. В разговоре с журналистом она сказала, что на рекламодателей её издания оказывается давление со стороны Ростислава Мурзагулова и Александра Сидякина, которые, по её словам, звонили в некоторые компании и требовали прекратить сотрудничество со СМИ. Суд посчитал, что сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Сидякина и Мурзагулова. По данным пресс-службы суда, исковое заявление о защите чести и достоинства гражданина, компенсации морального вреда было частично удовлетворено. Суд взыскал с Рауфы Рахимовой и ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в пользу Сидякина и Мурзагулова компенсацию морального вреда в размере по 10 тысяч рублей с каждого ответчика. Суд также обязал ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» опровергнуть информацию. Напомним, ранее начальник отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациям полномочного представительства Башкирии при президенте России Азат Казакбаев подал в суд на журналиста портала ProUfu Рамилю Рахматову, издателя Рауфу Рахимову и АНО «Свободные медиа». Иск связан с тем, что издание назвало его «активным погромщиком лагеря Куштау».

