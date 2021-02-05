Суд частично удовлетворил иск Сидякина и Мурзагулова к ProUfu и «Радио свобода»

Иск связан с заявлением Рауфы Рахимовой в интервью с порталом Idel.Реалии (внесено в список СМИ-иноагентов), которое входит в состав указанной выше радиостанции. В разговоре с журналистом она сказала, что на рекламодателей её издания оказывается давление со стороны Ростислава Мурзагулова и Александра Сидякина, которые, по её словам, звонили в некоторые компании и требовали прекратить сотрудничество со СМИ. Суд посчитал, что сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Сидякина и Мурзагулова.