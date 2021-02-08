В суде Уфы состоялось заседание по иску Сидякина в отношении ProUfu.ru и «Эха Москвы»

В суде Уфы состоялось заседание по иску Сидякина в отношении ProUfu.ru и «Эха Москвы»

Вчера, 15:12ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 8 февраля, в Ленинском районном суде Уфы прошло заседание по иску Александра Сидякина в отношении издания ProUfu.ru и автора статьи Рамиля Рахматова. Напомним, он написал о том, что руководитель администрации главы Башкирии и его супруга владеют бизнесом по замене лифтов.

Отметим, что данную новость опубликовал и сайт «Эхо Москвы в Уфе» 1 октября 2020 года. Гражданский иск был подан и в отношении этого СМИ. Представители сайта радиостанции в суде попросила суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме, поскольку новость была написана на основе материалов, опубликованных другими СМИ, что не предусматривает ответственности издания и его редактора.

Известно, что в материалах дела имеется результат психолого-лингвистической экспертизы. Решение на сегодняшнем заседании не было вынесено. Следующее слушание назначено на 1 марта 2021 года.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы