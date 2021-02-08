В суде Уфы состоялось заседание по иску Сидякина в отношении ProUfu.ru и «Эха Москвы»

Отметим, что данную новость опубликовал и сайт «Эхо Москвы в Уфе» 1 октября 2020 года. Гражданский иск был подан и в отношении этого СМИ. Представители сайта радиостанции в суде попросила суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме, поскольку новость была написана на основе материалов, опубликованных другими СМИ, что не предусматривает ответственности издания и его редактора.