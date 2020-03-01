В Башкирии перевозчикам передали 5,5 тысяч бесплатных терминалов

Башкирские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, получили 5 тыс. 482 терминала для оплаты в общественном транспорте. Их предоставил «Башкирский регистр социальных карт», инвесторы – Сбербанк и БРСК, сообщает РБК-Уфа.

Государственному перевозчику – «Башавтотрансу» переданы терминалы на сумму 88,81 тыс. рублей. На текущие затраты по обслуживанию терминалов тратится около миллиона рублей. Туда входит обеспечение связи, аренда облачных хранилищ, приобретение фискальных накопителей.