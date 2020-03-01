В Башкирии перевозчикам передали 5,5 тысяч бесплатных терминалов
1 марта, 18:20ОбществоМинзаля АскароваФото: mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На обслуживание устройств ежемесячно выделяется около одного миллиона рублей.
Башкирские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, получили 5 тыс. 482 терминала для оплаты в общественном транспорте. Их предоставил «Башкирский регистр социальных карт», инвесторы – Сбербанк и БРСК, сообщает РБК-Уфа.
Государственному перевозчику – «Башавтотрансу» переданы терминалы на сумму 88,81 тыс. рублей. На текущие затраты по обслуживанию терминалов тратится около миллиона рублей. Туда входит обеспечение связи, аренда облачных хранилищ, приобретение фискальных накопителей.
Напомним, по словам главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова, в Башкирии транспортной картой «Алга» было собрано один миллиард рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей