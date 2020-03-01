В Башкирии транспортная карта “Алга” собрала первый миллиард
1 марта, 13:44ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Об этом стало известно со слов главы Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Тимура Мухаметьянова.
В очередной коллегии Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики озвучили прибыль новой транспортной карты “Алга”. Единая транспортная карта начала действовать на территории республики с 1 июля 2019 года. За прошедший год было продано более 233 тыс. карт “Алга”.
Как уточнил глава ведомства Тимур Мухаметьянов, за прошедший год картой совершено 54,3 млн транзакций на сумму более 1 млрд рублей.
Также отмечается, что в 2019 году в Башкирии впервые за последние несколько лет наблюдался рост пассажироборота общественного транспорта. В 2018 году эта цифра была меньше на 7,8 процентов.
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