В Башкирии транспортная карта “Алга” собрала первый миллиард

В очередной коллегии Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики озвучили прибыль новой транспортной карты “Алга”. Единая транспортная карта начала действовать на территории республики с 1 июля 2019 года. За прошедший год было продано более 233 тыс. карт “Алга”.

Как уточнил глава ведомства Тимур Мухаметьянов, за прошедший год картой совершено 54,3 млн транзакций на сумму более 1 млрд рублей.