Имеется и еще одно очень существенное ограничение: в случаях, когда анализ на вышеупомянутые антитела внезапно дал положительный результат у нормально чувствующего себя человека (у которогобыл отрицательный тест ПЦР), это может означать, что пациент в данный момент болеет без всяких симптомов. В этом случае, не подврегаясь опасности сам, этот человек является вирусоносителем и может быть опасен для других. Поэтому вместо тусовок и концертов такого «смельчака» необходимо обязательно поместитьт под самоизоляцию до сбора полного анамнеза.