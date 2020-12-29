Чем опасен Covid-19?
Название заболевания, шокировавгего всю палнету, — «Covid» имеет английские корни и является сокращением английского медицинского термина COrona VIrus Disease. Оказавшись в организме (как правило, это происходит через слизистые оболочки), коронавирус очень быстро провоцирует динамику двустороннего воспаления легких со стремительным переходом в форму пневмонии, а также острую дыхательную недостаточность. Его точное научное определение — вирус SARS-CoV-2.
Если вы в течение последнего года хотя бы раз простывали и начинали кашлять, то наверняка ловили себя на мысли: не заразились ли вы коронавирусной инфекцией Covid-19? Её симптомы в самом начале заболевания, действительно, удивительно напоминают привычную ОРВИ. Такие признаки коронавируса, как исчезновение вкусов и запахов, которые стали сейчас широко известны, имеют место не всегда.
При появлении первых симптомов недуга паыиепнта и его близких должны насторожить характерный для Covid-19 сухой кашель, когда не чувствуется мокрота, ломота в мышцах, совершенно ненормальная одышка при минимальных физических нагрузках или даже в состоянии покоя.
Первое, что обычно советуют сделать в подобных случаях, — сдать мазок из зева и носоглотки методом ПЦР, причем они должны быть взяты максимально глубоко — что называется «до слез». При этом тест ПЦР, который позволяет найти в мазке заболевшего следы возбудителя коронавируса (РНК), обычно сдают не меньше трех раз с целью максимального подтверждения диагноза.
Между тем, есть более точные и научно обоснованные методы диагностики коронавируса, способные дать точный ответ на вопрос: действительно ли имело место заражение коронавирусом и сформировался ли у пациента иммунитет к этому заболеванию.
Одним из таких методов диагностики, способных дать максимально близкий к истине результат, считается анализ крови на антитела (или иммуноглобулины). Это специальные белки, которые организм вырабатывает при контакте с инфекцией. Такой анализ может быть весьма информативен в связи с темЮ, что вырбаотка антител начинается практически сразу после попадания вируса в организм и даже до того, как проявляются симптомы заболевания или когда они вовсе никак о себе не сообщают.
Иммуноглобулины выстраивают в организме механизм борьбы с вирусом, который поможет устоять перед её очередным напором и победить недуг в будущем. Антитела всегда присутствуют в организме заболевшего человека, правда, сроки их формирования имеют свои особенности, о которых важно знать, чтобы верно расшифровывать результат теста.
Так, уже в рамках первой недели заболевания в организме синтезируются антитела М (IgM), они принимают на себя первый удар, из-за этого получили звучное название — «маркеры острой первичной инфекции». При этом важно знать, что по разным причинам результат анализа на антитела М иногда может быть ложноположительным, потому что такие имменоглобулины способны чутко реагировать на прочие воспалительные явления и аутоиммунные сбои, включая беременность.
В то же время при коронавирусной инфекции (как, кстати, и при любом воспалительном заболевании) антитела М по истечении срока от 1,5 до 3 месяцев могут исчезнуть из организма больного, постепенно их место занимают антитела — иммуноглобулины IgG, которые эксперты считают более специфичными, поскольку являются главными борцами с коронавирусной инфекцией и запоминают информацию о нем.
Следует знать, что во время наиболее напряженной фазы борьбы организма с инфекцией у пациента в крови появляются также иммуноглобулины А (IgA), необходимые для защиты слизистых оболочек от коронавируса. Медики по итогам исселдований пришли к тсчерпывающим выводам: именно эти антитела IgA являются показателем присутствия коронавируса у больного человека. А вот после выздоровления со временем содержание антител IgA начинает неуклонно снижаться в организме.
Таким образом, по последним данным, в среднем у человека, переболевшего коронавирусом, иммунитет к этому вирусу остаётся в организме около полугода. Неприятность заключается в том, что как раз столько примерно составляет интервал между волнами коронавируса. Поэтому вероятность повторного заражения присутствует, хотя её вероятность все же становится меньше.
Смысл анализа крови на антитела заключается в том, что он по итогу выдаст правдивую информацию: болел пациент коронавирусом или же нет, даже если заболевание прошло в легкой форме либо вообще протекало бессимптомно.
Оптимальный срок сдачи анализов на антитела, по мнению специалистов, составляет пять недель после появления первых симптомов болезни. Впрочем, анализ может быть также сделан и в более ранние сроки — во время течения болезни, но не раньше, чем хотя бы через неделю от начала болезни. Даже если тест, сделанный методом ПЦР, дал отрицательный результат, анализ на антитела может дать положительный итог.
Так называемый количественный анализ на антитела не только выявит их присутствие в крови, но и установит их процентное соотношение, за счет которого можно будет с высокой степенью точности определить стадию болезни и способность пациента соперничать с ней. Достоверности этого метода, по словам экспертов, может доходить до 99%.
Кровь для проведения анализа на иммуноглобулины непременно следует забирать из вены. За 2-3 часа до проведения анализоадля повышения его достоверности лучше не принимать пищу и пить только воду без газа. Слеудет также воздержаться от курения хотя бы за полчаса до проведения данного анализа.
Как показывает опыт, анализ крови на антитела IgM в организме пациента должны заявить о себе уже в период от семи до 14 дней после предполагаемого заражения, когда заболевание вступает в свою наиболее острую фазу. Но в случае острой необходимости, как уже отмечалось выше, данный анализ также можно сдавать непосредственно во время лечения.
По истепчении третьей недели с момента заражения пациента коронавирусом, по отзывам экспертов, становится вполне информативен анализ на антитела IgG. Их наличие поможет убедиться, что организм абсолютно точно пережил заражение коронавирусной инфекцией, одолел её и обрел на определенное время защиту от неё.
Имеется и еще одно очень существенное ограничение: в случаях, когда анализ на вышеупомянутые антитела внезапно дал положительный результат у нормально чувствующего себя человека (у которогобыл отрицательный тест ПЦР), это может означать, что пациент в данный момент болеет без всяких симптомов. В этом случае, не подврегаясь опасности сам, этот человек является вирусоносителем и может быть опасен для других. Поэтому вместо тусовок и концертов такого «смельчака» необходимо обязательно поместитьт под самоизоляцию до сбора полного анамнеза.
За все время нынешней пандемии ученые уже выяснили немало полезной и актуальной информации о коронавирусной инфекции. Например, крайне важно понимать, что антитела к коронавирусу в организме переболевшего пациента смогут сохраняться, как минимум, в течение четырех месяцев. Известно также, что их уровень может быть выше, если пациент перенес болезнь в тяжелой форме либо ему много лет.
Еще одной немаловажной особенностью, выявленной учеными является то, что в мужском организме производится больше антител, нежели в женском. И тем не менее следует отдавать себе отчет: скорейшее излечение коронавируса без осложнений будет намного больше зависеть от набора сопутствующих заболеваний. И это гораздо важнее, чем наличие у пациента антител. Поэтому сейчас врачи при лечении коронавируса стали больше обращать внимания на симптоматическую терапию — устраняющую либо предупреждающую возникновение осложнений сопутствующих заболеваний.
Исследователи при этом также озадачились иным парадоксом: могут ли отсутствовать антитела у пациентов, у которых налицо все признаки коронавируса. С одной стороны, такое как будто теоретически невозможно. Наиболее вменяемое объяснение может звучать так: пациент болел иным заболеванием, не связанным с коронавирусом, но имеющим похожую клиническую картину.
Самым простым объяснением подобной ситуации может быть предположение, что анализ был проведен некорректно либо у пациента оказался слишком ничтожен иммунитет.
Зачастую лечащие врачи настаивают на том, чтобы пациенты, у которых отмечена клиническая картина коронавируса, проходили комплексный тест на антитела IgM/IgG. Такого рода исследование поможет идентифицировать присутствие в крови иммуноглобулинов сразу двух классов. Такой тест должен однозначно дать ответ на вопрос: есть или нет у пациента иммунитет на коронавирус Covid-19.
Данный результат анеализа следует понимать так: даже отсутствии симптомов у пациента болезнь у него пребывает в острой форме.
При этом, как мы уже писали выше, анализ может дать и ложноположительный результат либо среагировать на наличие у пациента иного воспалительного процесса в организме.
В таком случае будет полезно сдать дополнительно еще и мазок методом ПЦР. Если его результат не покажет наличия заболевания, то анализ на антитела имеет смысл сделать повторно через 2-3 недели.
Присутствие в крови пациента антител обоих типов подтвердит: в данный момент болезнь протекает в активной форме, даже при отсутствии явных симптомов.
Делать ПЦР анализ в этом случае лучше примерно с интервалом в две недели после анализа на антитела. Таким способом можно будет уже подтвредить факт исцеления.
Такой результат специалисты толкуют следующим образом: организм пациента уже успел ранее перенести заражение коронавирусной инфекцией и смог с ним справиться.
Теоретически полное отсутствие антител при наличии клинической картины коронавируса, скорее всего, свидетельствует, в первую очередь, о некачественно проведенном исследовании и требует более полной диагностики.
В случае если ранее такой пациент получат положительный результат теста ПРЦ, необходимо провести повторное тестирование. Только при таких условиях можно быть уверенным в результате.
Как уже отмечалось в нашем материале ранее, организм вырабатывает антитела IgA уже в первые несколько суток с момента заражения. Их рост свидетельствует о приближении к критическому моменту болезни. Точно проведенный анализ такого рода позволяет диагностировать присутствие вирусной инфекции в организме пациента даже при отсутствии симптомов.
Специалисты предупреждают: при подготовке к сдаче крови на такой анализ пациенту необходимо за четыре часа до его проведения избегать приема внутрь пищи и жидкости. Само собой — ограничения касаются также курения и жвачки.
В случае, когда результат анализа на антитела IgA превысил 1,1 это может означать присустствие в организме воспалительного процесса, несмотря на иную клиническую картину.
Напротив, когда в крови пациента присутствуют антитела lgG, однако нет ни антител IgM, ни IgA, можно с большой долей уверенности утверждать, что он уже давно перенес заражение Covid-19.
Пограничными врачи называют данные анализа, когда количество иммуноглобулина типа G застыло в промежутке между 0,8 и 1,1. Такая ситуация может быть признаком того, что болезнь в организме только начала свою разрушающую деятельность. При этом антител для противостояния инфекции у больного все еще мало.
Когда в крови пациента найдены антитела IgM, значит, в организме уже началась реабилитация. Повторный анализ на антитела, сделанный через одну или две недели, наверянка выявит гораздо большее и обнадеживающее количество спасительных антител.
Результат анализа крови на антитела с показателем меньше 0,8 свидетельствует о том, что у пациента практически полностью отсутствуют антитела IgA. Соответственно, пациент еще не сталкивался близко с коронавирусом, либо анализ был сдан слишком быстро после заражения, когда присутствие антител в организме еще не ощущалось.
Следует помнить, что антитела IgG остаются в крови пациента довольно длительное время. И всё-таки порой соответствующий анализ может их не выявить. Это объясняется тем, что при коронавирусной инфекции антитела IgG вырабатываются значительно позднее, нежели при иных инфекционных заболеваниях. По этой причине специалисты рекомендуют в идеале сдавать анализ крови на антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 по прошествии 5-6 недель с появления сиптомов.
Когда результат анализа крови на антитела IgG превышает 1,1, его называют положительным и считают весьма обнадеживающим. Если анализ крови не нашел антитела IgM и IgA, скорее всего, такой человек уже выработал вполне надежный иммунитет к коронавирусу.
Когда анализ дал положительный результат на антитела обоих типов — IgM и IgA, специалисты такие данные трактуют как стадию излечения от коронавиркуса.
В случаях, когда показатель анализа на антитела IgG колеблется в интервале от 0,8 до 1,1, такой результат может иметь разные трактовки.
Во-первых, это может означать, что заражение пациента случилось менее 5-6 недель. Если это верное предположение, то при повторном исследовании доля антител в организме увеличится.
Во-вторых, такой результат анализа может объясняться нестандартной индивидуальной реакцией иммунной системы на столкновение с коронавирусом. В подобном случае можно также провести повторный анализ через полмесяца.
В случаях, когда антитела IgG в крови отсутствуют, результат анализа не будет превышать 0,8. Это можно объяснить тем, что пациент еще не соприкасался с Covid-19, либо у него в организме есть проблема с другой инфекцией.
В любом случае при наличии признаков заболевания необходимо сделать мазок на ПЦР и проверить кровь на иммуноглобулины IgM и IgA. При желании можно также сдать тест на ПЦР, однако следует помнить, что его однократная сдача не внушает медикам уверенности у точности исследования.
В случае, когда у пациента выявлен положительный результат анализа крови на антитела и имед место отрицательный результат теста ПЦР на коронавирус, из этого следует вывод: такой человек уже одолел коронавирус и больше не является вирусоносителем.
Однако, стоит помнить мнение экспертов о том, что положительный анализ крови на вышеупомянутые три типа антител не гарантирует 100%-проценитную защиту от повторного заражения коронавирусом. Не дает такой успешный результат и каких-либо юридических преимуществ перед остальными согражданами. Таким людям все равно необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться социальной дистанции.
Люди, победившие коронавирус SARS-CoV-2 и имеющие положительный результат анализа на антитела, являются носителями спасительного средства для лечения пациентов, у которых заболевание протекает в сложной форме. «Победителям коронавируса» для этого достаточно сдать свою кровь, из которой специалисты выделят антиковидную плазму с иммуноглобулинами и введут ее больному пациенту. Переливание такой плазмы поможет запустить иммунитет другого пациента и пробудить в нем механизм борьбы с инфекцией.
Стать донором антиковидной плазмы могут пациенты, у которых был подтвержден диагноз «Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2».
К сдаче плазмы допускаются граждане в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие при себе паспорт. Донор должен быть полностью здоров. Еще одно важное условие - отсутствие у него противопоказаний для сдачи крови.
Перед процедурой сдачи крови на антиковидную плазму врачи рекомендуют употребить легкий завтрак без жирной пищи.
Да, такое, к сожалению, возможно. Однако специалисты отмечают, что повторное заражение будет вустречено организмом пациента более уверенно, поэтому и заболевание с большой долей вероятности будет протекать в легкой либо бессимптомной форме. Но нужно понимать: такой человек будет носителем вируса и станет опасен для других.
Содержание антител в организме человека, перенесшего коронавирус SARS-CoV-2, начнет уменьшаться примерно через два-три месяца после выздоровления.
Оптимистичные прогнозы не всегда актуальны для тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания - гипертонию, диабет и т.д.. Если предыдущее течение болезни было связано с обострением хронических заболеваний, то новое заражение с большой долей вероятности может усугубить состояние пациента.
Таким образом от повторного заражения коронавирусом, к большому сожалению, никто не застрахован. Соответственно, пиовторяем железные правила современности: ношение масок и перчаток и соблюдение социальной дистанции являются необходимым условияем для всех без исключения.
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