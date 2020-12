За время пандемии в Москве 8825 человек, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы с антителами.

Как пишет RT, все они прошли более десяти тысяч процедур забора плазмы. Около 13,5% москвичей сдали ее повторно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter