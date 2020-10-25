Антитела к коронавирусу выявлены у каждого пятого обследованного жителя Уфы

Антитела к коронавирусу выявлены у каждого пятого обследованного жителя Уфы

Вчера, 16:42ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Стали известны результаты обследований, проведенных лабораториями в Уфе за минувшие полгода.

Из 7044 человек, обследованных на наличие антител к короанвирусу, положительные данные были получены в 20,2% случаев. Об этом сообщили представители проекта «Мониторинг. Инвитро».

Для сравнения приводятся данные аналогичных обследований в других городах страны. Так, в Москве антитела были обнаружены у 15% обследованных, в Казани – у 18,4%, в Самаре – у 23,45.

При этом, как сообщил РБК-Уфа, по словам кандидата медицинских наук, врач-инфекционист Андрея Позднякова, пока нет четкой ясности по поводу сроков выработки антител у пациентов, перенесших коронавирус.

- Однако можно уже точно сказать, что при наличии антител при повторном столкновении с вирусом Covid-19 иммунная система организма должна предотвратить повторное заболевание.

Напомним, по официальным данным, на сегодняшний день в Башкирии, начиная с марта, было выявлено 10251 случай заражения коронавирусом. Выздоровели от этого недуга 9370 пациентов.

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