Минздрав Башкирии сообщил, в каких больницах сейчас лежат больные коронавирусом

В региональном минздраве прислали актуальную информацию о заболевших коронавирусом, по состоянию на 12:00 1 мая. Напомним, в настоящий момент новой коронавирусной инфекцией заболели 843 человека, за сутки прирост составил в 77 человек.

По информации ведомства, больше всего инфицированных находится в клинике БГМУ – 68 человек, в больнице №8 – 53 человека, в больнице №5 – 44 человека, в РКИБ – 35 человек, в РКБ имени Куватова – 28 человек, в Демской больние – 14 пациентов, в больнице №18 в Уфе – 2 человека.

Из районных больниц больше всего заболевших в Белебеевской ЦРБ – 29 человек; в Нефтекамске – 27 пациентов, в Кумертау – 10 человек; в Исянгуловской ЦРБ – 7 пациентов; в Бирской ЦРБ – 6 пациентов; в Стерлитамакской больнице №1, в больнице№2 и в Октябрьской больнице – по 5 человек; в Белорецкой, Калтасинской, Верхнеярнекеевской, Стерлитамакской больнице №4 – по 4 человека; в больницах Салавата, Чишмов, Дюртюли – по 3 человека; В Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ – по 2 человека.

По одному пациенту в ГБК №13, в больнице в Сибае, Баймаке, Месягутово, Кушнаренково, Учалах.

Фото: Минздрав Башкирии