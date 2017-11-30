Рустэм Хамитов поручил правительству ввести образовательные сертификаты

Глава Башкирии выступает с ежегодным Посланием к Госсобранию республики.

Сегодня, 30 ноября, в Уфе проходит пленарное заседание башкирского парламента. Перед депутатами с ежегодным Посланием выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Первую часть своего выступления он посвятил образованию. Он поручил правительству разработать пилотный проект финансово обеспеченных образовательных сертификатов для переподготовки граждан.

Госкомитету по информатизации он поручил разработать комплексную программу по повышению грамотности населения в информационных технологиях. А министерство образования должно в следующем году открыть интернет для одаренных детей.