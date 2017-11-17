Хамитов на форуме ОНФ в Уфе: Не можешь эффективно работать - уйди

В Уфе сегодня проходит ежегодная конференция регионального отделения ОНФ.

В отличие от прошлого года "фронтовики" Башкирии сегодня собрались в здании Госсобрания РБ, где обычно проходят заседания республиканского парламента. И, пожалуй, второе главное отличие то, что на конференцию регионального отделения ОНФ пришел глава Башкирии Рустэм Хамитов.

По его словам, сегодня активисты ОНФ выполняют важную работу именно рядом с людьми и вскрывают много разных проблем. Не всем руководителям это нравится. Однако, по мнению Хамитова, от таких горе- начальников надо избавляться.

- Не можешь эффективно работать - уходи. А активисты ОНФ не должны никого бояться и действовать решительно и жестко - сказал глава региона.

Одним из масштабных проектов ОНФ в 2017 году стал проект " Убитые дороги". В Башкирии на интерактивную карту было нанесено 333 аварийных участка. В Уфе было выявлено 104 участка, по большинству из них проведен качественный ремонт.