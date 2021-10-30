Депутаты избрали главой одного из районов Башкирии бывшего сотрудника Белого дома

Кресло первого человека в районе занял бывший советник Управления главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями Арслан Шагаретдинов. Ему 38 лет.
Уточняется, что в конкурсе на замещение этой должности участвовали два кандидата. Вторым был глава сельского поселения Толбазинский сельсовет Айдар Нафиков.
До этого дня Арслан Шагаретдинов возглавлял район в качестве исполняющего обязанности.
Прежний глава района Зуфае Идрисов 7 октября ушел в отставку по собственному желанию.
Ранее Шагаретдинов возглавлял район в качестве исполняющего обязанности. Его предшественником был Зуфар Идрисов. Идрисов ушел в отставку 7 октября по собственному желания.
Напомним, в последнее время в отставку по собственному желанию ушли три главы городов и районов Башкирии – Аургазинского и Буздяксого района, а также мэр Стерлитамака.