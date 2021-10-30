Депутаты избрали главой одного из районов Башкирии бывшего сотрудника Белого дома

Депутаты избрали главой одного из районов Башкирии бывшего сотрудника Белого дома
Депутаты избрали главой одного из районов Башкирии бывшего сотрудника Белого дома
30 октября 2021, 11:03ПолитикаТатьяна МайороваФото: vk.com
Накануне, 29 октября, стало известно, что депутаты Аургазинского районного совета избрали главу администрации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кресло первого человека в районе занял бывший советник Управления главы РБ по взаимодействию с муниципальными образованиями Арслан Шагаретдинов. Ему 38 лет.

Уточняется, что в конкурсе на замещение этой должности участвовали два кандидата. Вторым был глава сельского поселения Толбазинский сельсовет Айдар Нафиков.

До этого дня Арслан Шагаретдинов возглавлял район в качестве исполняющего обязанности.

Прежний глава района Зуфае Идрисов 7 октября ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее Шагаретдинов возглавлял район в качестве исполняющего обязанности. Его предшественником был Зуфар Идрисов. Идрисов ушел в отставку 7 октября по собственному желания.

Напомним, в последнее время в отставку по собственному желанию ушли три главы городов и районов Башкирии – Аургазинского и Буздяксого района, а также мэр Стерлитамака.

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