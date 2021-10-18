В Башкирии министром назначили 28-летнюю выпускницу МГУ и Высшей школы экономики

Маргарита Болычева за своими плечами имеет опыт работы в сфере международных экономических связей. 28-летняя министр окончила МГУ им. Ломоносова и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Также Болычева окончила и аспирантуру МГУ. С 2016 года работала в сфере экономических связей международного уровня.