В Башкирии министром назначили 28-летнюю выпускницу МГУ и Высшей школы экономики

В Башкирии министром назначили 28-летнюю выпускницу МГУ и Высшей школы экономики
В Башкирии министром назначили 28-летнюю выпускницу МГУ и Высшей школы экономики
Вчера, 12:57ПолитикаИрина ДеревянчукФото: правительство республики Башкортостан
В должность официально вступила Маргарита Болычева, которая и до сегодняшнего дня исполняла обязанности министра внешнеэкономической связи и конгрессной деятельности

О новом кадровом назначении в правительстве Башкирии сообщил лично Радий Хабиров в ходе сегодняшней оперативки в правительстве республики. Он представил коллегам нового министра внешнеэкономической связи и конгрессной деятельности правительства Башкирии. Им стала Маргарита Болычева, которая ранее занимала должность исполняющего обязанности министра.

Маргарита Болычева за своими плечами имеет опыт работы в сфере международных экономических связей. 28-летняя министр окончила МГУ им. Ломоносова и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Также Болычева окончила и аспирантуру МГУ. С 2016 года работала в сфере экономических связей международного уровня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы