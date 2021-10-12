Первым замруководителя администрации главы Башкирии назначен Урал Кильсенбаев

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров объявил, что должность первого заместителя руководителя администрации главы республики по внутренней политике теперь будет занимать Урал Кильсенбаев.
Отметим, что ранее Кильсенбаев занимал пост заместителя руководителя администрации главы. Помимо этого, в его послужном списке значатся должности главы администрации Советского района в Уфе и начальника Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию.