Александр Брыксин официально назначен сенатором от Курской области

После сентябрьских выборов Брыксин получил место в Курской областной думе от “Единой России”. На первом заседании облдумы нового созыва глава региона Роман Старовойт рекомендовал Александра Брыксина в качестве представителя законодательного органа Курской области в Совете Федерации, пишет kursk.kp.ru.
По словам губернатора, Брыксин активно участвовал в решении важных для области вопросов. Депутаты облдумы практически единогласно поддержали инициативу Старовойта. Став членом Совфеда, Александр Брыксин вошел в состав комитета СФ по экономической политике.
Напомним, Александр Брыксин представлял Курскую область в Госдуме двух созывов. Он работал в думском комитете по развитию гражданского общества. В сентябре 2021 года стал депутатом Курской областной думы.
Александр Брыксин родился в 1967 году в Кемерове. Там он окончил технологический институт пищевой промышленности. В 1996 году он закончил обучение в Академии международного бизнеса.
Он занимал пост вице-президента Русского международного банка, а также ответственные посты в ЗАО “Курскрезинотехника”. Брыксин два раза избирался в Госдуму от Курской области.