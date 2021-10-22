Александр Брыксин официально назначен сенатором от Курской области

Александр Брыксин официально назначен сенатором от Курской области
Александр Брыксин официально назначен сенатором от Курской области
Вчера, 15:06ОбществоФото: фрагмент видео
На днях прошло заседание Совфеда, на котором его председатель Валентина Матвиенко вручила нагрудный знак и удостоверение сенатора РФ Александру Брыксину.

После сентябрьских выборов Брыксин получил место в Курской областной думе от “Единой России”. На первом заседании облдумы нового созыва глава региона Роман Старовойт рекомендовал Александра Брыксина в качестве представителя законодательного органа Курской области в Совете Федерации, пишет kursk.kp.ru.

По словам губернатора, Брыксин активно участвовал в решении важных для области вопросов. Депутаты облдумы практически единогласно поддержали инициативу Старовойта. Став членом Совфеда, Александр Брыксин вошел в состав комитета СФ по экономической политике.

Напомним, Александр Брыксин представлял Курскую область в Госдуме двух созывов. Он работал в думском комитете по развитию гражданского общества. В сентябре 2021 года стал депутатом Курской областной думы.

Александр Брыксин родился в 1967 году в Кемерове. Там он окончил технологический институт пищевой промышленности. В 1996 году он закончил обучение в Академии международного бизнеса.

Он занимал пост вице-президента Русского международного банка, а также ответственные посты в ЗАО “Курскрезинотехника”. Брыксин два раза избирался в Госдуму от Курской области.

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