Президент России дал новые поручения в связи с пандемией коронавируса в мире

Президент вновь обратился к гражданам и руководителям регионов страны с обращением. В нем он призвал их проявить профессионализм и предпринять все необходимые обоснованные действия в ситуации борьбы с коронавирусом.

«Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели», — заявил глава страны.

При этом Путин отметил, что нужно быть крайне бдительном в своей работе. В связи с этим он дал несколько важных поручений:

Президент поручил: свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу ;

; развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях;

коронавируса в государственных и частных медорганизациях; оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса;

для выявления коронавируса; создать дополнительный резерв лекарств , которые используются в борьбе с коронавирусом, и пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране;

, которые используются в борьбе с коронавирусом, и в стране; привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом;

к борьбе с коронавирусом; наладить работу по выявлению россиян , которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом;

, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом; полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям , а также контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты;

, а также на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты; предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах;

создать в каждом регионе свой список системно значимых предприятий ;

; ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах ;

; сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов.