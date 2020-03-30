Президент России дал новые поручения в связи с пандемией коронавируса в мире
Владимир Путин потребовал от глав регионов направить все силы на борьбу с коронавирусом.
Президент вновь обратился к гражданам и руководителям регионов страны с обращением. В нем он призвал их проявить профессионализм и предпринять все необходимые обоснованные действия в ситуации борьбы с коронавирусом.
«Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели», — заявил глава страны.
При этом Путин отметил, что нужно быть крайне бдительном в своей работе. В связи с этим он дал несколько важных поручений:
Президент поручил:
- свести данные о готовности российской медицины к борьбе с коронавирусом в единую базу;
- развернуть новые центры диагностики коронавируса в государственных и частных медорганизациях;
- оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса;
- создать дополнительный резерв лекарств, которые используются в борьбе с коронавирусом, и пополнять резерв аппаратов ИВЛ в стране;
- привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом;
- наладить работу по выявлению россиян, которые возвращаются из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом;
- полпредам лично контролировать работу по помощи пожилым людям, а также контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты;
- предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах;
- создать в каждом регионе свой список системно значимых предприятий;
- ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах;
- сформировать комплекс мер для обеспечения устойчивости бюджетов регионов.
«Обращаю внимание, сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение, — заявил президент.