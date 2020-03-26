«Принял жесткое решение»: Хабиров отправит главу госкомтранса Башкирии в отставку
Об этом глава региона заявил сегодня на встрече с редакторами СМИ.
Сегодня, 26 марта, на встрече с редакторами СМИ глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что намерен со следующего понедельника отправить в отставку председателя госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова.
- Я принял жесткое решение. Он не справился, - однозначно заявил Радий Хабиров.
Напомним, данный чиновник на сегодня, пожалуй, является самой эпичной фигурой башкирского кабинета министров, поскольку столько недоработок и претензий от главы региона, сколько у него, точно больше нет ни у кого из других членов башкирского правительства.
Так, за ним числится прошлогодняя эпопея с разработкой мобильного приложения на ему ямочного ремонта, которое молодой чиновник упорно пытался разработать своими силами, игнорируя совет Радия Хабирова позаимствовать готовое приложение в других регионах.
А фотография, запечатлевшая сцену, как Радий Хабиров публично отчитывал Тимура Мухаметьянова за качество ямочного ремонта, надолго стала любимым мемом у многих представителей СМИ.
Свою версию причин долготерпения Радия Хабирова ранее излагали журналисты издания "Московский комсомолец", предположившие, что глава госкомтранса мог оказать важную услугу отслеживании переговорных процессов и качественном заполнении бумаг, когда решался вопрос уменьшения размера взносов республики в концессионное соглашение по строительству Восточного выезда из Уфы.