«Принял жесткое решение»: Хабиров отправит главу госкомтранса Башкирии в отставку

Сегодня, 26 марта, на встрече с редакторами СМИ глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что намерен со следующего понедельника отправить в отставку председателя госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова.

- Я принял жесткое решение. Он не справился, - однозначно заявил Радий Хабиров.

Напомним, данный чиновник на сегодня, пожалуй, является самой эпичной фигурой башкирского кабинета министров, поскольку столько недоработок и претензий от главы региона, сколько у него, точно больше нет ни у кого из других членов башкирского правительства.

Так, за ним числится прошлогодняя эпопея с разработкой мобильного приложения на ему ямочного ремонта, которое молодой чиновник упорно пытался разработать своими силами, игнорируя совет Радия Хабирова позаимствовать готовое приложение в других регионах.

А фотография, запечатлевшая сцену, как Радий Хабиров публично отчитывал Тимура Мухаметьянова за качество ямочного ремонта, надолго стала любимым мемом у многих представителей СМИ.