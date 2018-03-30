Украденные голоса: «Эху Москвы» в Уфе отказались дать видео с двух участков

Журналисты «Эха Москвы» в Уфе Дарья Кучеренко и Руслан Валиев после выборов 18 марта обратились в ЦИК Башкирии с просьбой предоставить видеозаписи с тех участков, на которых они проголосовали. Поскольку имели доказательства, что их голоса посчитали неправильно. ЦИК ответил отказом, сославшись на неверно оформленный запрос, сообщает «Эхо Москвы» в Уфе.

Оба журналиста получили письменный ответ из ЦИК Башкирии вчера. Причина отказа одна и та же – неверно оформленный запрос.

Вчера же ТИК Ленинского района Уфы отказала журналисту «Эха Москвы» в Уфе Дарье Кучеренко в удовлетворении жалобы на неверно подсчитанные в день выборов бюллетени.

Дарья 18 марта пришла на свой избирательный участок, заполнила бюллетень так, что его должны были признать недействительным, зафиксировала это на фото. Впоследствии она проверила официальные итоги голосования, и увидела, что в графе «недействительные бюллетени» стоял ноль. То есть её голос попросту украли, он «ушел» к одному из кандидатов выборной компании.

Ни ТИК Ленинского района Уфы, ни ЦИК Башкирии не стали разбираться по существу и перепроверять приведенные журналистом доказательства. Сделать это было легко: достаточно было просмотреть видеозаписи с участка, где голосовал журналист, и убедиться, что она опустила бюллетень в урну. Также можно было сверить время снимка и время на видеозаписи.

Но ТИК Ленинского района Уфы приняла решение о том, что факт порчи бюллетеня не доказан. А ЦИК Башкирии отказалась предоставить видеозаписи с участка, чтобы проверить факт голосования журналиста.

- Не ожидала такого решения, - сообщила Медиакорсети Дарья Кучеренко. - ЦИК РБ ответила мне, что запрос оформлен не в соответствии с законом, поэтому записи не предоставит. Но я консультировалась у движения «Голос» и все необходимые данные в запросе указала, сделала все, как предусматривает закон. ЦИК РБ даже не дает пояснений, что именно не так оформлено.

- Считаю, что Центризбирком Башкортостана просто хочет эту историю «замять», и он не заинтересован в объективном расследовании, - добавила журналист. - Я буду подавать запрос в ЦИК России с просьбой предоставить записи.

В этой ситуации странно видеть позицию членов избирательных комиссий, которые своими отказами в простом действии – просмотре видеозаписи с участка – вольно или невольно бросают тень на прозрачность выборов.

Ничего страшного в том, чтобы произвести просмотр или даже пересчет голосов на этих участках – нет. От этого итоги выборов никто уже не отменит. Просто лишатся премий некоторые участники избирательного процесса. А граждане увидят: да, их активная позиция замечена, и организаторы выборов уважают каждый голос каждого гражданина.

Иначе - ЦИК Башкирии просто льёт воду на мельницу тех, кто уверен, что выборы в России никогда не были честными.