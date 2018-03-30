Как в Башкирии не заметили украденный на выборах голос

Жалоба Дарьи Кучеренко, журналиста радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», на нарушение ее избирательных прав вчера днем была рассмотрена в Территориальной избирательной комиссии Ленинского района Уфы. Напомним, что Дарья во время выборов президента России, проходивших по всей стране 18 марта, испортила бюллетень, «проголосовав» сразу за всех кандидатов. Факт этот она зафиксировала, сфотографировав на свой телефон. Недействительный бюллетень она бросила в урну для голосования.