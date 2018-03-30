Как в Башкирии не заметили украденный на выборах голос Видео
Сегодня, 11:54Надежда Валитова
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Видео фрагмента заседания ТИК Уфа по жалобе Дарьи Кучеренко от 29 марта 2018 года.
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Сюжеты: Выборы-2018
Вчерашнее заседание комиссии журналист «Эхо Москвы в Уфе» Дарья Кучеренко сравнила с цирком.
Жалоба Дарьи Кучеренко, журналиста радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», на нарушение ее избирательных прав вчера днем была рассмотрена в Территориальной избирательной комиссии Ленинского района Уфы. Напомним, что Дарья во время выборов президента России, проходивших по всей стране 18 марта, испортила бюллетень, «проголосовав» сразу за всех кандидатов. Факт этот она зафиксировала, сфотографировав на свой телефон. Недействительный бюллетень она бросила в урну для голосования.
Мы публикуем фрагмент заседания прямого эфира журналиста Стаса Михайлова. Подробнее о заседании читайте в нашем материале.
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