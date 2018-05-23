Башкирский эстрадный певец Ильнур Рамазанов решил пойти в депутаты

- Если пройду процедуру, а затем выборы в Госсобрание республики, то буду представлять интересы молодежи, - говорит Ильнур Рамазанов.

Ильнур Рамазанов поет лиричные песни в стиле поп. В 2012 году на международном фестивале «Надежды Европы» он завоевал Гран-при. Имеет почетное звание «Юный артист Башкирии ЮНЕСКО». В 2015 году победил в номинации «Открытие Года», после чего подписал первый профессиональный контракт с продюсерами радио «Юлдаш». Его песни возглавили верхние строчки национального хит-парада.

- В будущем хочу представлять интересы молодежи, посвятить себя решениям проблем культуры, экологии и других сфер. Хотелось бы активнее привлекать молодежь к культурным мероприятиям. В последнее время я много гастролирую по республике и вижу, что у молодых людей пока слабый интерес к той сфере, - поясняет Ильнур Рамазанов свое решение.

Сейчас Ильнур учится на географическом факультете Башкирского государственного университета. Поэтому его также волнуют вопросы экологии и геологии.

- В Салаватском районе будет открыт первый в стране геологический парк, хочу поучаствовать в этом проекте, а в дальнейшем способствовать созданию таких парков в других районах республики, - добавил он.