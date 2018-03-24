В Уфе прошел "Һылыуҡай-2018": курьез с лошадью, ягненок и необычный танец

Традиционно, в начале весны, в Уфе проходит республиканский конкурс красоты "Һылыуҡай". В этом году мероприятие проводилось в 26-й раз. За титул самой красивой башкирки претендовали 12 девушек с разных уголков Башкирии и других регионов.

Стоит отметить, в этом году изменения в составе организаторов – режиссера Айгуль Утяганову и ее студию-дефиле "Хомай" в этом году сменила Линара Тагирова и студия "Bashkirian Beauty". Правда это или нет, но говорят, что Линара Тагирова в последние годы была обижена за то, что ее устранили от организации. Получив в этом году бразды правления главным республиканским конкурсом красоты, она постаралась устроить фееричное шоу. Справедливости ради, надо отметить, это у нее удалось намного лучше, чем у предшественницы. "Һылыуҡай-2018" получился красивым светским мероприятием, полным неожиданных сюрпризов. Нынешним организаторам удалось привести в зал министра культуры Башкирии Амину Шафикову.

"Һылыуҡай" в этом году был посвящен Году семьи и предстоящей в 2020 году Всемирной Фольклориаде. До финала подготовку девушек показывали в телевизионной передаче "Дневники Һылыуҡай". В этом году красоток оценивал жюри, возглавляемый писателем Азаматом Юлдашбаевым.

Традиционный первый выход на сцену – визитка. Она была театрализована – девушки изображали активисток и комсомолок. Все они были одеты в костюмы северо-восточных башкир и выехали на арбе, в которую была запряжена живая лошадь. Надо отметить, в ходе визитки большую часть внимания зрителей привлекло именно животное. Курьезный случай произошел почти в самом начале выступления – лошадь на сцене решила, что пришло время справить нужду. Под хохот зрителей, запечатляющих на свои камеры этот момент, девушки продолжили выступать.

Второй сюрприз, на этот раз запланированный, случился, когда конкурсантки выехали на сцену на гироскутерах и станцевали башкирский танец "Ете ҡыҙ". Нестандартный подход к номеру, стильная современная аранжировка мелодии, фоновое видео, освещение сделали свое дело – по возгласам, многим зрителям номер понравился. Необычными получились номера в пуантах и в роли путешественниц.

Во время подготовки к финалу девушкам провели профессиональную фотосессию в пещере Шульган-таш. Участницы предстали в женских образах с эпоса "Урал батыр". На сцене же красавицы продемонстрировали одноименную войлочную коллекцию. В финальном выходе на руках одной из участниц был настоящий ягненок.

Во второй части конкурса на сцену выкатили главный приз – автомобиль “Лада Гранта”. Участницы как по волшебству появлялись из него и далее гордо дефилировали по сцене в красивых вечерних платьях.

Между выступлениями конкурсанток, зрителей развлекали артисты башкирской эстрады – Венер Камалов, Тагир Асадуллин, Мурат Джанизаков, Юсуп Мигранов и другие. Во время антракта были замечены известные в башкирской среде люди – участница шоу "Танцы", дочь кураиста Роберта Юлдашева Нэркэс, утонченная "Суперневестка" Азалия Дильмухаметова, известный общественный деятель Артур Идельбаев со своей дочерью Инзой и толпы "хылыукаек" разных лет.

Итак, волнительный момент. Кому достанется главный приз? Девушки на сцене, волнуются, но не забывают дарить лучезарные улыбки.

Жюри, посовещавшись, присудил первое место и диплом в номинации «Мисс Улыбка» представительнице Зианчуринского района Назгуль Аюповой. Ильзира Асмандиярова из Белокатайского района стала второй и победительницей в номинации "Мисс "Тамыр". Третье место и диплом в номинации «Мисс Совершенство» досталось Эльвине Газизуллиной из Бижбулякского района.

Ну а Гран-при конкурса "Һылыуҡай-2018" завоевала красавица из Альшеевского района Альфина Кашапова! Ей вручили ключи от новенького автомобиля "Лада Гранта".

В номинации «Мисс Интернет» победительницей стала Гузелия Ишмухаметова, набравшая наибольшее количество голосов в ходе интернет-голосования. «Мисс Дружба» — Розалина Гисматуллина (Куюргазинский район), «Мисс Рукодельница» — Азалия Загитова (Москва), «Мисс Фото» — Зиля Гатауллина (Кигинский район), «Мисс Bashkirian Beauty 2018» — Аделия Файзуллина (Уфа), «Мисс Вокал» — Гульсия Надыршина (Бурзянский район), «Мисс Надежда» — Гульдар Смакова (Аургазинский район), «Мисс Фэшн» — Зухра Муллагильдина (Уфа).

Мнения зрителей о конкурсе, как и каждый год, разделились. Вот некоторые из них:

Айгуль Утяганова, режиссер, сценарист:

- Действительно, смешно получилось. "Хылыукай-2018" тем и запомнится, что там зрителям показали испражнения. Но рисковых казусов и без того хватило: например, номер в пуантах - девушки еле выстаивали пять секунд, и это вовсе не демонстрировало их грацию или талант. К сожалению, были большие проблемы с языком. Всё-таки, "Хылыукай" - единственный национальный конкурс в стране, который идёт так много лет. Пропаганда башкирского языка сегодня - одна из важнейших задач, которую конкурс в этом году проигнорировал. Хочется верить, что организаторы обратят внимание на мнение неравнодушного зрителя и впредь будут более ответственно относиться к традициям.

Роберт Давлетшин, организатор проекта Light Bashkorts:

- Конкурс башкирских красавиц в очередной раз подтвердил наличие закоренелых стереотипов касательно образа башкирок. Как мне сообщили, еще на конкурсном отборе исключили девушек с северозападным диалектом башкирского языка и "нетипичной" для башкир внешностью. Но, вопреки этому, единственная светлоглазая башкирка все же попала в число финалисток, однако в в итоге призового места не удостоилась. Пока такие стереотипы будут жить, башкирская интеллигенция пусть не удивляется участию и победе башкирок в татарских конкурсах, где нет предвзятости по языковым и антропологическим признакам.А в общем организаторы достойны похвалы, режиссура, звук, постановка - все это сделано качественно и продумано. Финал конкурса был на высоком уровне.

Инза Идельбаева, участница "Хылыукай-2017", 1 место: