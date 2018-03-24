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В Уфе прошел "Һылыуҡай-2018": курьез с лошадью, ягненок и необычный танец
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Уфе прошел "Һылыуҡай-2018": курьез с лошадью, ягненок и необычный танец

Сегодня, 17:26КультураЗиля АскероваФото: Артур Салимов.
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