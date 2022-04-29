Кадровые перестановки в правительстве и обыск у замминистра: Главное за неделю

За минувшую неделю с правительстве региона произошёл ряд масштабных кадровых перестановок, а также громких назначений. Так, в начале недели стало известно, что пост советника главы республики по патриотическому воспитанию займет ветеран боевых действий на территории Сирии Владимир Солодовник.
Во вторник же стало известно, что новым заместителем главы Минтруда станет Айгуль Гареева, являвшаяся ранее депутатом Курултая Башкирии. Вслед за ней парламент досрочно покинул депутат Булат Асадуллин. И наконец сегодня стало известно, что Рустем Ахмадинуров стал вице-спикером Курултая. Примечательно, что ранее Ахмадинуров занимал эту должность на общественных началах, теперь же он продолжит заниматься этим уже на штатной основе.
В отставку ушел глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин. Как сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, чиновник вышел на заслуженный отдых, однако в дальнейшем, отмечнный за многолетний опыт и мудрость, Галиуллин будет выполнять обязанности советника мэра.
Также вчера стало известно об обысках, проведённых в гостиничном номере замминистра здравоохранения республики Ирины Кононовой. «Задержания нет, следствие проводит работу по делу», -сообщил источник Mkset в региональном правительстве.
Радий Хабиров высказался об уходе Сергея Грекова с поста мэра города. По словам Радия Хабирова, решение об уходе Грекова было обоюдным. Глава региона также рассказал о том, как ему дался уход из запрещённых на территории России соцсетей, отметив при этом, что власти из-за этого потеряли важное средство для обеспечения обратной связи с гражданами.
Также Радий Хабиров прокомментировал слухи о своей возможной отставке с поста главы региона. Напомним, несколькими днями ранее появилась информация, что Радий Хабиров может покинуть пост главы республики и заняться курированием вопросов, связанных с Луганской и Донецкой народными республиками.
Суд признал увольнение фельдшеров скорой помощи из Ишмбайской ЦРБ незаконным. Трое сотрудников больницы были уволены ещё в феврале этого года, сейчас по решению суда им положена компенсация. Напомним, в начале этого года медики Ишимбайской ЦРБ объявили о проведении итальянской забастовки, причиной которой послужили мизерные выплаты, а также невыносимые условия труда в медучреждении. Подробнее о причинах произошедшего Mkset рассказал здесь.
Также сегодня стало известно, что главврач скандальной ЦРБ Валерий Шапочкин был уволен. Как сообщили корреспонденту Mkset в региональном Минздраве, увольнение инициировал работодатель.
В Башкирию прибыли переселенцы из Луганской и Донецкой народных республик. Сообщается, что в республику приехали 306 человек, в числе которых 69 детей. По прибытии в столицу республики их встретил мэр города Ратмир Мавлиев. Также ранее стало известно, что в Стерлитамак прибыл 81 человек из ДНР и ЛНР.
В двух реках Башкирии зафиксировали превышение допустимых показателей содержания в воде ртути. Так, в реке Белая содержание химического элемента превышено в 3,1 раза, а в одной из рек города Стерлитамак — в 3,3 раза.
Певец и советник главы Башкирии Радик Ульякшин получил статус заслуженного артиста республики Татарстан. Предполагается, что певца наградили за вклад в развитие музыкального искусства. Продолжая тему новостей музыкальной индустрии, рэпер Моргенштерн рассказал о своем желании вернуться в Россию. Однако музыкант, покинувший территорию страны ещё в ноябре прошлого года, отметил, что опасается уголовного преследования. Примечательно, что решение о переезде музыкант принял на фоне заявлений главы СК России Александра Бастрыкина о том, что музыкант в своем творчестве пропагандирует употребление наркотиков.
Сегодня же стало известно, что в Уфе на торги выставлен знаменитый дом Бухартовских. Его стоимость — один рубль.