Кадровые перестановки в правительстве и обыск у замминистра: Главное за неделю

Во вторник же стало известно, что новым заместителем главы Минтруда станет Айгуль Гареева, являвшаяся ранее депутатом Курултая Башкирии. Вслед за ней парламент досрочно покинул депутат Булат Асадуллин. И наконец сегодня стало известно, что Рустем Ахмадинуров стал вице-спикером Курултая. Примечательно, что ранее Ахмадинуров занимал эту должность на общественных началах, теперь же он продолжит заниматься этим уже на штатной основе.