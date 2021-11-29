Моргенштерну предложили два варианта возвращения в Россию в ходе переговоров с АП

Напомним, что ранее Моргенштерн уехал из России в Дубаи после высказываний Александра Бастрыкина о том, что певец торгует наркотиками. Руководитель Следственного Комитета России сделал такое заявление в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА. Позднее экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна. В частности, Мурзагулов высказывает недовольство тем, что Моргенштерна пытаются сделать крайним и задается вопросом: «Наркоманию Моргенштерн спровоцировал?». Помимо этого, он советует подумать над тем, как сделать так, чтобы в Моргенштерне «отражалось хорошее».