Моргенштерну предложили два варианта возвращения в Россию в ходе переговоров с АП

Моргенштерну предложили два варианта возвращения в Россию в ходе переговоров с АП
Моргенштерну предложили два варианта возвращения в Россию в ходе переговоров с АП
Сегодня, 16:07ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
Судьба Моргенштерна сейчас обсуждается в администрации президента, сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

По информации издания Znak.com, с продюсерами Моргенштерна сейчас ведут переговоры представители администрации президента. Сообщается, что с артистом обсуждаются два варианта - артист может вернуться в Россию и отказаться от сотрудничества с властью, но тогда угрозы со стороны Следственного комитета могут стать реальностью. Второй вариант - вернуться на Родину, заниматься карьерой и бизнесом, но начать сотрудничать с властями.

Имя источника в издании не уточняется, но указана информация о том, что он из администрации президента.

Напомним, что ранее Моргенштерн уехал из России в Дубаи после высказываний Александра Бастрыкина о том, что певец торгует наркотиками. Руководитель Следственного Комитета России сделал такое заявление в ходе международной конференции юрфака МГУ и МГЮА. Позднее экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна. В частности, Мурзагулов высказывает недовольство тем, что Моргенштерна пытаются сделать крайним и задается вопросом: «Наркоманию Моргенштерн спровоцировал?». Помимо этого, он советует подумать над тем, как сделать так, чтобы в Моргенштерне «отражалось хорошее».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы