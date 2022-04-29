Госсобрание Башкирии взяло Рустема Ахмадинурова на содержание

Рустем Ахмадинуров избран вице-спикером Курултая Башкирии на штатной основе

Теперь он будет получать зарплату за исполнение обязанностей вице-спикера, соответствующие решение приняли депутаты на заседании парламента в четверг, 29 апреля.

Ранее Рустем Ахмадинуров был вице-спикером Курултая на общественных началах. За увеличение числа «штатных» вице-спикеров проголосовали 75 депутатов, семь высказались против, 14 воздержались от голосования, двое не участвовали в нем. Против принятия Ахмадинурова в штат высказались только представители фракции КПРФ. Руководитель коммунистов Юнир Кутлугужин заявил, что в сложной экономической и политической ситуации не стоит раздувать штат руководства Госсобранием. Двое замов на профессиональной основе и один на общественных началах вполне справлялись, сказал он. Другой представитель КПРФ, вице-спикер Курултая Вадим Старов предложил перевести депутатов Госсобрания, которые получают зарплату, на минимальный размер оплаты труда. Выпадающие доходы могут компенсировать партии, заявил он. Высвободившиеся средства он предложил направить на поддержку детей-сирот, экономики или жителей Донбасса, которые нуждаются в этом больше. Оба представителя фракции заверили, что они не имеют ничего против кандидатуры Ахмадинурова, а лишь не поддерживают рост фонда оплаты труда. Между тем спикер Госсобрания Константин Толкачев напомнил, что парламент покинула депутат Айгуль Гареева, получавшая зарплату. Таким образом, включение в штат другого депутата не потребует дополнительных расходов. Необходимость назначения Ахмадинурова на оплачиваемую должность он обосновал непростой геополитической ситуацией. При этом перечень обязанностей Ахмадинурова расширят: он будет выстраивать новые эффективные межпарламентские коммуникации.

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