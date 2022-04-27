«Не хватило воли»: Хабиров рассказал почему экс-мэр Уфы Сергей Греков ушел в отставку

«Не хватило воли»: Хабиров рассказал почему экс-мэр Уфы Сергей Греков ушел в отставку
«Не хватило воли»: Хабиров рассказал почему экс-мэр Уфы Сергей Греков ушел в отставку
Вчера, 16:38ПолитикаЭлина СайфрановаФото: соцсети
Сергей Греков покинул пост мэра Уфы еще 14 февраля этого года. Как сообщил глава региона на данной должности Грекову не хватило воли дожимать вопросы.

Глава Башкирии на встрече с руководителями СМИ рассказал, как и почему Сергей Греков покинул пост мэра Уфы спустя год работы. Так, по словам Хабирова, чиновнику «не хватило воли дожимать вопросы».

— Мне кажется, немножко ему не хватило воли дожимать вопросы. Оно по-другому порой не работает, вот так жизнь устроена в нашей стране, к сожалению. […]. У Сергея Николаевича блестящие коммуникативные способности, у него замечательные человеческие качества, у него современный взгляд на мир и на то, какой должен быть город, — Радий Хабиров.

Кроме того, глава региона заявил, что решение сложить полномочия мэра столицы было обоюдным. В частности, между Хабировым и Грековым состоялся разговор следующего характера:

— Мы с ним как-то просто сели я говорю: «Сергей Николаевич, давай подумаем, потому что у меня такое ощущение складывается, что ты сам уже как-то начинаешь пасовать немножко». Он говорит: «Да, Радий Фаритович, лучше, если мы вместе подумаем». Вот у нас тоже родилась идея, нам нужен хороший коммуникатор в Москве. Он этим сейчас занимается активно, — Радий Хабиров.

Так, глава регионы подытожил, что на посту сити-менеджера нужен был человек, который понимает суть и содержание такой работы.

Напомним, что официально Сергей Греков сложил полномочия мэра Уфы 14 февраля, однако в конце 2021 года в СМИ уже появлялась информация о возможной отставке градоначальника, на что пресс-служба администрации заявляла, что это только слухи. Тем не менее 14 февраля на заседании Горсовета Уфы депутаты единогласно приняли отставку Грекова и назначили на его место экс-мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. А уже 24 февраля появился указ о назначении экс-мэра Уфы Сергея Грекова на новую должность

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