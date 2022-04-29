В Башкирии уволили главврача скандально известной Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина

Валерий Шапочкин занимал пост главврача Ишимбайской ЦРБ, где в начале года сотрудники «скорой» провели Итальянскую забастовку, с декабря 2019 года. В Минздраве Башкирии прокомментировали увольнение медика.

Стало известно об увольнении Валерия Шапочкина с поста главврача скандально известной Ишимбайской ЦРБ, сотрудники которой в феврале этого года провели Итальянскую забастовку из-за тяжелейших условий труда. Так, пресс-службе Минздрава Башкирии корреспонденту Mkset информацию подтвердили и сообщили, что увольнение было инициировано работодателем. На должность главврача Шапочкин был назначен в декабре 2019 года. Напомним, что история с Ишимбайской ЦРБ началась еще 20 января, когда работники «скорой» анонсировали Итальянскую забастовку из-за тяжелейших условий труда и мизерных зарплат. Так, уже наследующий день состоялась встреча работников с представителями Минздрава Башкирии, однако никаких существенных изменений в работе больницы не произошло и 4 февраля забастовка стартовала. Сам Валерий Шапочкин прокомментировал происходящее в интервью корреспонденту Mkset. Уже 5 февраля руководство больницы уволило трех фельдшеров «скорой», в частности, были уволены Рамиль Разяпов, Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова. Известно, что женщины были уволены прогул в свой выходной день. Все дело в том, что за день до этого главврач составил приказ о привлечении сотрудниц к работе за двойную оплату по производственной необходимости, однако приказ был направлен Почтой России и своевременно Высогорец и Абдрахманова с ним ознакомиться не успели. Между тем, Рамиль Разяпов, был уволен в связи с тем, что выезжал на вызовы в ночную смену без дефибриллятора. Так, мужчина был готов написать объяснительную, однако вместо этого руководство больницы, по словам самого фельдшера, ознакомили его с заранее заготовленным приказом об увольнении. После чего в Ишимбайский суд были направлены иски против ЦРБ с требованием признать незаконным увольнение сотрудников. Кроме того, на сторону сотрудников «скрой» встала и Гострудинспекция, которая заявила о незаконности действий главврача Валерия Шапочкина. Так, накануне суд удовлетворит иски Резяпова, Высогорец и Абдрахмановой и поставил выплатить компенсацию. Между тем, в конфликт фельдшеров отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ и руководства больницы вмешался и уфимский блогер-провокатор. В частности, он опубликовал видеоролик на своем канале со «слитыми» записями разговоров диспетчеров скорой и пациентов. К слову, на записи пациенты говорят о своих жалобах, диагнозах и даже называют домашние адреса. В Минздраве прокомментировали утечку, однако не ответили на главный вопрос — у каких должностных лица был доступ к информационной системе, в которой хранились аудиозаписи звонков.

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