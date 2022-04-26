Депутат Курултая Башкирии станет заместителем министра труда

Депутат Курултая Башкирии станет заместителем министра труда
Депутат Курултая Башкирии станет заместителем министра труда
Вчера, 12:28ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Айгуль Гареева станет новым заместителем главы ведомства Ленары Ивановой, сообщают в пресс-службе парламента

Депутат Курултая Башкирии Айгуль Гареева («Единая Россия») переходит на работу в министерство семьи, труда и социальной защиты населения республик на должность заместителя министра, сообщили в пресс-службе парламента.

Чиновница Айгуль Гареева займёт должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Таким образом, Гареева станет седьмой в списке заместителей главы министерства Ленары Ивановой.

Отмечается, что Гареева была депутатом Курултая, начиная с 2018 года. Чиновница занимала должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, председателя экспертного совета по вопросам некоммерческих организаций. Также в период с 2010 по 2018 года Гареева возглавляла благотворительный фонд «Марахмат».

Сообщается также, что на новой должности она будет курировать такие вопросы, как привлечение грантов, проведения мероприятий для сотрудников НКО и другим.

Напомним, ранее стало известно о другом громком назначении в правительстве региона. Радий Хабиров объявил, что его советником по патриотическому воспитанию станет ветеран боевых действий в Сирии Валентин Солодовник.

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