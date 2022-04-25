Глава Башкирии назначил своим советником ветерана боевых действий в Сирии

На должность советника по патриотическому воспитанию был назначен Валентин Солодовник. Об этом сообщил глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе.

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров сообщил об очередных кадровых решениях. Так, на должность советника главы республики Башкортостан по вопросам патриотического воспитания назначен Валентин Солодовник. - Вы все его знаете, это блестящий офицер с большим опытом, боевым опытом. Поэтому во будет вместе работать, Радий Хабиров. Соответствующее распоряжение главы было подписано 25 апреля. Так, Валентин Солодовник имеет звание майора, также является военным комендантом Военной комендатуры гарнизона 3-го разряда города Уфы и ветераном боевых действий в Сирии.

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