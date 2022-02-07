Минздрав Башкирии озвучил причину увольнения трех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

Официальный представитель Минздрава Башкирии Софья Алешина подтвердила данные о том, что трое медиков в отделении скорой помощи Ишимбайской ЦРБ были уволены. Рассказали в Минздраве и о причинах увольнения троих фельдшеров, которые являются активными представителями профсоюза медиков «Действие» в данной ЦРБ.
По данным Минздрава Башкирии, из отделения скорой помощи Центральной районной больницы Ишимбая было уволено трое сотрудников, все они были уволены «в связи с нарушением служебных обязанностей». Причина увольнения двоих медработников прозвучала еще четче — в ведомстве заявили, что они прогуляли работу. По данным Минздрава, уволенные за прогулы отсутствовали на работе более четырех часов без уважительной на то причины. Третий же сотрудник по сведениям Минздрава подвергся увольнению «в связи с утратой доверия». Были Минздравом озвучены и причины утраты доверия.
Уволен в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя.Минздрав Башкирии
Ранее Mkset сообщал, что Вера Высогорец и Альбина Абдрахманова были уволены по той причине, что якобы накануне главный врач ЦРБ Валерий Шапочкин направил посредством Почты России обоим медикам приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости. Надо полагать, что своевременно документ на руки женщины получить не успели, в тоже время по их словам главврач на их претензии парировал тем, что не отвечает за работу Почты России.
Что касается Рамиля Разяпова и «утраты им доверия», то это было вызвано тем, что на ночные смены фельдшер выезжал без дефибриллятора. Фельдшер был готов объясниться и назвать причины такого поступка, однако по словам профсоюза руководство больницы не стало выслушивать его, а вместо этого предложили ознакомиться с уже готовым приказом о его увольнении.
Таким образом, в режиме итальянской забастовки Ишимбайская ЦРБ благополучно отработала всего несколько дней. После чего начались увольнения активных деятелей профсоюза. Как больница в контексте объявленной ранее итальянской забастовки будет работать дальше пока неизвестно, однако в профсоюзе «Действие» уже дали оценку действиям руководства больницы, заявив, что происходящее — «абсолютный произвол». Также руководитель отделения профсоюза в Башкирии Антон Орлов сообщил о том, что исковые заявления уже готовятся юридической службой Профсоюза, ребят будем восстанавливать в судебном порядке.