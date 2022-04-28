Еще два депутата покинули Курултай Башкирии за последнюю неделю

Правовой акт об уходе чиновника с должности за подписью председателя Курултая Константина Толкачева был опубликован сегодня на интернет-портале правовой информации республики

Депутат Булат Асадуллин досрочно покидает парламент республики. Информация об этом была опубликована на сайте правовой информации республики 28 апреля. Асадуллин является членом партии «Единая Россия». Был избран по Красногорскому одномандатному округу № 49. С 2019 года также является заместителем генерального директора ПАО «Башинформсвязь». Примечательно, что это уже второй раз за текущую неделю, когда члены правительства республики досрочно складывают с себя депутатские полномочия. Так, ранее стало известно, что Курултай покидает Айгуль Гареева. Тогда же стало известно, что чиновница, ранее возглавлявшая благотворительный фонд, станет новым заместителем министра труда Ленары Ивановой.

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