В Уфе дом Бухартовских выставили на торги за один рубль

Напомним, ранее дом по улице Аксакова принадлежал полицмейстеру Генриху Бухартовскому, по инициативе которого в свое время в столице республики появились фотолаборатория, аллея трезвости и множество других объектов, связанных как с криминальным сыском, так и общественным благоустройством. Подробнее о том, каким был пребывающий ныне в упадке дом Бухартовских в свои лучшие годы, Mkset рассказал здесь.