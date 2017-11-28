Лилия Гумерова: Сохранение родных языков является очень важным вопросом

Сенатор от Башкирии, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова высказалась о ситуации, связанной с добровольным изучением национальных языков.

Ситуацию политизировали искусственно, а преподавание башкирского языка как государственного по-прежнему ведется в школах республики, считает Лилия Гумерова. Ее мнение опубликовал fedpress.ru.

- После того, как тему о добровольном характере преподавания национальных языков начали активно обсуждать в обществе, министерством образования и науки Российской Федерации этот вопрос действительно был очень тщательно изучен, была разработана методика по преподаванию государственных языков республик, согласно которой в вариативной части учебных планов предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на добровольное изучение государственного языка республик, - сказала Лилия Гумерова. - Тем самым нормативно и методологически эти вопросы будут урегулированы. И я здесь целиком и полностью соглашусь с Михаилом Викторовичем Бабичем о том, что принятые решения учитывают все многообразие межнационального устройства России и создают необходимые условия как для полноценного изучения русского языка, так и для сохранения и развития языков народов России. Несмотря на то, что по данной проблеме полномочный представитель президента Российской Федерации высказался в Казани, применительно к татарскому языку, тема эта актуальна и для Башкортостана, и для других национальных республик страны. Сохранение языка, сохранение родных языков, особенно на территории национальных республик является очень важным, тонким вопросом. И здесь, действительно, нужно подойти с пониманием и не вестись на поводу у людей и групп, которые захотят на этой теме заработать себе сомнительный политический капитал.

- Вопросы преподавания башкирского языка как родного и государственного в Республике Башкортостан отлажены, - считает сенатор. - При этом учитывается мнение родителей учащихся. Сегодня эти вопросы находятся на контроле у главы Башкортостана Рустэма Хамитова, который недавно подписал указ о мерах по совершенствованию изучения государственных и родных языков, с соответствующим финансированием, выделением грантов.

Лилия Гумерова обращает внимание на то, что помимо законодательного урегулирования очень важным аспектом в данной работе является качество преподавания языка.

- Основная проблема – в том, как преподается язык, - пояснила она. - Методика, которая сегодня существует, не совсем соответствует реалиям времени. Это должен быть комплекс программ, которые бы помогли сохранить язык и бережно передавать его из поколения в поколение через преподавание языка, через создание кружков художественной самодеятельности, театральной деятельности. Нужно начать преподавание языка с качественно новыми подходами. Нужны педагоги, которым не нужно силой затаскивать детей на свои уроки. И сегодня есть немало примеров, когда педагоги пересматривали методику, вносили в нее новшества, вкладывали душу и сердце. В итоге, ребята с удовольствием изучали язык и посещали уроки.

Также Лилия Гумерова напоминает о качестве учебников: