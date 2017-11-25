Михаил Бабич разъяснил ситуацию с изучением родных языков в школах

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе пояснил, что государственные языки национальных республик могут изучаться до двух часов в неделю.

- Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Минобрнауки РФ в ближайшее время направит в регионы. Тем самым вопрос изучения русского языка, а также родных языков народов России и государственных языков республик, на этом этапе нормативно и методологически будет урегулирован, а поручения президента страны полностью выполнены. Далее в практической деятельности органов государственной власти регионов необходимо будет довести данные решения до фактического исполнения, - сказал он.