Михаил Бабич разъяснил ситуацию с изучением родных языков в школах

Полномочный представитель президента страны в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал вопрос о выполнении поручения Владимира Путина по изучению русского языка, а также родных и государственных языков.
Он пояснил, что после обращения президента Татарстана Рустама Минниханова министерство образования страны разработало методические указания по реализации права граждан на изучение государственных языков республики.
- Впервые в учебных планах в части, формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики. Соответствующие методические указания, насколько мне известно, Минобрнауки РФ в ближайшее время направит в регионы. Тем самым вопрос изучения русского языка, а также родных языков народов России и государственных языков республик, на этом этапе нормативно и методологически будет урегулирован, а поручения президента страны полностью выполнены. Далее в практической деятельности органов государственной власти регионов необходимо будет довести данные решения до фактического исполнения, - сказал он.