Суд в Сибае оштрафовал участников собрания в защиту башкирского языка

5 участников собрания заплатят штраф, еще двоим активистам назначены обязательные работы.

На этой неделе Сибайский городской суд оштрафовал на 18 тыс. руб. активистку башкирского национального движения Альфию Узянбаеву, на 15 тыс. руб. местного активиста Шугаипа Уманова и председателя филиала организации «Башкорт» «Усеган» Буранбая Аскарова, на 10 тыс. руб. – гражданских активистов Диану Демидову и Эмиля шаяхметова, а председателю зауральского филиала общественной организации «Башкорт» Айнуру Ишкильдину и активисту Гаделю Ишмуратову назаначил 30 часов обязательных работ, сообщает портал Idel.Реалии. Им признали виновными в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации…»

8 октября этого года в Сибае состоялось собрание. Участники требовали, чтобы власти республики установили статус башкирского языка, как государственного. Они считают, что изучению башкирского языка в школах республики должно уделяться столько же времени, сколько и русскому. Также активисты считают, что выпускники республиканских школ должны сдавать Единый госэкзамен по башкирскому языку. В резолюцию также были включены требования о том, чтобы претенденты на должности государственной и муниципальной службы при приеме на работу сдавали экзамен по башкирскому языку.