В Сибае задержали участников схода активистов в защиту башкирского языка
Момент задержания активистов попало на видео.
Накануне в Сибае был запланирован митинг в защиту башкирского языка.
По словам организатора Альфии Узянбаевой, сам митинг провести не удалось, так как но не согласовали власти - на заявленной площади проходил детский флешмоб. Активисты не растерялись и провели сход. В акции участие приняли около 500 человек.
Известно, что на запланированное мероприятие приехали жители Баймакского, Бурзянского, Хайбуллинского и Абзелиловского районов, а также активисты из Челябинской и Оренбургской областей. Сразу после окончания шестерых участников задержали сотрудники полиции.
По словам активистов, задержанные провели в отделении около трех часов. После составления протоколов их отпустили. Узянбаева намерена обжаловать действия сотрудников полиции, так как, несмотря на проведение сходки, в документах было указано о проведении несанкционированного митинга.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости