В Сибае задержали участников схода активистов в защиту башкирского языка

Накануне в Сибае был запланирован митинг в защиту башкирского языка.

По словам организатора Альфии Узянбаевой, сам митинг провести не удалось, так как но не согласовали власти - на заявленной площади проходил детский флешмоб. Активисты не растерялись и провели сход. В акции участие приняли около 500 человек.

Известно, что на запланированное мероприятие приехали жители Баймакского, Бурзянского, Хайбуллинского и Абзелиловского районов, а также активисты из Челябинской и Оренбургской областей. Сразу после окончания шестерых участников задержали сотрудники полиции.

Задержание членов РОО РМС в г. Сибай 8 октября Видео Видео: Наше время