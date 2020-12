Владимир Путин назначил Константина Толкачева представителем России в Совете Европы

В 2016–2020 гг. Константин Толкачев уже представлял интересы страны в Совете Европы в том же статусе.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации России для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021–2026 годах. В состав делегации вошел председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Спикер парламента Башкирии назначен одним из представителей России в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Напомним, что в 2016–2020 гг. Константин Толкачев уже представлял интересы России в Совете Европы в том же статусе. Также интересы России в палате регионов будут представлять еще восемь человек: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, губернатор Смоленской области Алексей Островский, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, председатель законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский, а также сенаторы Олег Мельниченко, Светлана Горячева и Инна Святенко. Совет Европы — старейшая на континенте международная политическая организация, которая является полностью самостоятельной. В состав Совета Европы входят 47 государств, где проживают более 800 млн человек. Целью организации является достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов и содействие их экономическому и социальному прогрессу. Константин Толкачев с 1977 по 1996 годы занимал руководящие должности в системе МВД России, после был назначен начальником Уфимского юридического института МВД РФ. С 1999 года является председателем Курултая Башкирии.

