Владимир Путин назначил Константина Толкачева представителем России в Совете Европы

Совет Европы — старейшая на континенте международная политическая организация, которая является полностью самостоятельной. В состав Совета Европы входят 47 государств, где проживают более 800 млн человек. Целью организации является достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов и содействие их экономическому и социальному прогрессу.