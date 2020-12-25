Спикер Госсобрания Башкирии прокомментировал слухи об отставке

Как сообщает «КП-Уфа», ранее в соцсетях появилась информация якобы об отставке Толкачева с поста председателя Госсобрания. В качестве замены, ссылаясь на свои источники, блогеры называли имя сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой.
Журналистам Константин Толкачев ответил, что не знает, откуда взялись эти слухи.
За годы работы я периодически о себе много нового узнаю. Не хочется комментировать слухи, которые сочиняют те, кто по какой-либо причине хочет привлечь внимание к себе, сказал спикер парламента.
Напомним, Константин Толкачев - уроженец Кемеровской области. С 1977 по 1996 годы занимал руководящие должности в системе МВД России, после был назначен начальником Уфимского юридического института МВД РФ. С 1999 года является председателем Курултая Башкирии.