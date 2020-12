Спикер Госсобрания Башкирии прокомментировал слухи об отставке

Сегодня председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев провёл брифинг по итогам года. Спикер парламента рассказал о том, что удалось реализовать в этом году, а также ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает «КП-Уфа», ранее в соцсетях появилась информация якобы об отставке Толкачева с поста председателя Госсобрания. В качестве замены, ссылаясь на свои источники, блогеры называли имя сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой. Журналистам Константин Толкачев ответил, что не знает, откуда взялись эти слухи. За годы работы я периодически о себе много нового узнаю. Не хочется комментировать слухи, которые сочиняют те, кто по какой-либо причине хочет привлечь внимание к себе, сказал спикер парламента. Напомним, Константин Толкачев - уроженец Кемеровской области. С 1977 по 1996 годы занимал руководящие должности в системе МВД России, после был назначен начальником Уфимского юридического института МВД РФ. С 1999 года является председателем Курултая Башкирии.

