Спикер Госсобрания Башкирии прокомментировал слухи об отставке

Спикер Госсобрания Башкирии прокомментировал слухи об отставке

Вчера, 15:31ПолитикаАнна КононоваPhoto: Курултай Башкирии
Сегодня председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев провёл брифинг по итогам года. Спикер парламента рассказал о том, что удалось реализовать в этом году, а также ответил на вопросы журналистов.

Как сообщает «КП-Уфа», ранее в соцсетях появилась информация якобы об отставке Толкачева с поста председателя Госсобрания. В качестве замены, ссылаясь на свои источники, блогеры называли имя сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой.

Журналистам Константин Толкачев ответил, что не знает, откуда взялись эти слухи.

За годы работы я периодически о себе много нового узнаю. Не хочется комментировать слухи, которые сочиняют те, кто по какой-либо причине хочет привлечь внимание к себе, сказал спикер парламента.

Напомним, Константин Толкачев - уроженец Кемеровской области. С 1977 по 1996 годы занимал руководящие должности в системе МВД России, после был назначен начальником Уфимского юридического института МВД РФ. С 1999 года является председателем Курултая Башкирии.

Related news:
Госсобрание БашкирииБашкирияКонстантин Толкачев
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы