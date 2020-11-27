Стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии

Стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии

Вчера, 11:54ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты РБ». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

В состав вошли:

Ирина Абрамова, которая представляет «Деловую Россию»;

Евгений Мельников — от «Опоры России»;

Ростислав Мурзагулов, представляющий «Союз добровольцев России» по РБ;

Ольга Панчихнина — представитель Межрегиональной общественной организации пациентов с болезнью Фарби и другими редкими заболеваниями «Дорога к жизни»;

Екатерина Першина — от «Молодой гвардии Единой России»;

Рамиль Разимов, представляющий «Российское военно-историческое общество» в Башкирии;

Ирина Сухарева — представитель «Российских студенческих отрядов»;

Алина Хабирова — от «Всероссийского общества инвалидов»;

Ляйсан Хазырова представляет «Юнармию"РБ;

Виталий Черевков вошёл в состав от благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Согласно указу, членам Общественной палаты предложено приступить к формированию полного состава.

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