Стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии

В состав вошли:
Ирина Абрамова, которая представляет «Деловую Россию»;
Евгений Мельников — от «Опоры России»;
Ростислав Мурзагулов, представляющий «Союз добровольцев России» по РБ;
Ольга Панчихнина — представитель Межрегиональной общественной организации пациентов с болезнью Фарби и другими редкими заболеваниями «Дорога к жизни»;
Екатерина Першина — от «Молодой гвардии Единой России»;
Рамиль Разимов, представляющий «Российское военно-историческое общество» в Башкирии;
Ирина Сухарева — представитель «Российских студенческих отрядов»;
Алина Хабирова — от «Всероссийского общества инвалидов»;
Ляйсан Хазырова представляет «Юнармию"РБ;
Виталий Черевков вошёл в состав от благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Согласно указу, членам Общественной палаты предложено приступить к формированию полного состава.