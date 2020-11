Стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты РБ». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

В состав вошли: Ирина Абрамова, которая представляет «Деловую Россию»; Евгений Мельников — от «Опоры России»; Ростислав Мурзагулов, представляющий «Союз добровольцев России» по РБ; Ольга Панчихнина — представитель Межрегиональной общественной организации пациентов с болезнью Фарби и другими редкими заболеваниями «Дорога к жизни»; Екатерина Першина — от «Молодой гвардии Единой России»; Рамиль Разимов, представляющий «Российское военно-историческое общество» в Башкирии; Ирина Сухарева — представитель «Российских студенческих отрядов»; Алина Хабирова — от «Всероссийского общества инвалидов»; Ляйсан Хазырова представляет «Юнармию"РБ; Виталий Черевков вошёл в состав от благотворительного фонда «Российский детский фонд». Согласно указу, членам Общественной палаты предложено приступить к формированию полного состава.

