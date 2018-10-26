Экзамены на должность мэра Уфы: не справились четыре кандидата, прогуляли – двое
Смогли достойно ответить на вопросы экспертной комиссии только три кандидата на должность главы администрации Уфы.
Сегодня, 26 октября, в помещении БАГСУ по улице Заки Валиди, 40, прошло предварительное испытание кандидатов на должность мэра Уфы, которое носило рекомендательный характер.
Как сообщил Медиакорсети один из участников испытания – кандидат на должность главы администрации Уфы Рустам Хафизов, на экзамен не пришли двое кандидатов – чиновник Руслан Нуртдинов и педагог Шамсулла Хабибрахманов.
- Из оставшихся семи кандидатов четверо не смогли ответить на все вопросы комиссии. Справились с заданиями только трое. Вопросы в основном касались знания законодательства. Каждого кандидата в мэры комиссия спрашивала около получаса, - рассказал Медиакорсети Рустам Хафизов.
Основной экзамен состоится в понедельник, 29 октября, в 10 часов утра. Все участники конкурса должны будут представить свое видение будущего башкирской столицы.
Медиакорсеть следит за ситуацией.