В мэрии Уфы объяснили, почему не называют кандидатов на пост главы администрации
О тех, кто подал документы, будет известно не ранее 22 октября.
15 октября завершился прием документов кандидатов на пост главы уфимской мэрии. Тем не менее, ни вчера, ни сегодня данные о тех, кто претендует на должность мэра, обнародованы не были.
- Согласие на обработку персональных данных от кандидатов на должность главы уфимской администрации не означает их распространение, - отметили в пресс-службе городской мэрии. - Кандидат на протяжении конкурса вправе отозвать свое заявление. Информация о претендентах будет обнародована 22 октября, когда конкурсная комиссия решит, кто допущен к дальнейшим испытаниям, а кто нет.
Напомним, сам конкурс на замещение вакантной должности пройдет 29 октября. На него официально претендуют 29 кандидатов. Одна из наиболее вероятных кандидатур из них, согласно информированным источникам Медиакорсети, - это Ульфат Мустафин.