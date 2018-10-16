В мэрии Уфы объяснили, почему не называют кандидатов на пост главы администрации

15 октября завершился прием документов кандидатов на пост главы уфимской мэрии. Тем не менее, ни вчера, ни сегодня данные о тех, кто претендует на должность мэра, обнародованы не были.

- Согласие на обработку персональных данных от кандидатов на должность главы уфимской администрации не означает их распространение, - отметили в пресс-службе городской мэрии. - Кандидат на протяжении конкурса вправе отозвать свое заявление. Информация о претендентах будет обнародована 22 октября, когда конкурсная комиссия решит, кто допущен к дальнейшим испытаниям, а кто нет.