В реанимации ГДКБ № 17 в Уфе скончался двухлетний ребёнок, который вчера, 22 октября, попал под поезд с отцом.

Напомним, вчера, 20 октября, на станции «Иглино» поезд сбил мужчину и ребёнка. Предположительно, он переносил сына на руках через пути. Мужчина скончался на месте происшествия. На месте работы сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СКР. Как рассказали Mkset в пресс-службе Минздрава, мальчик поступил в приёмное отделение больницы в 20-50 в состоянии клинической смерти. В течение 30 минут его пытались реанимировать, но в 21-20 врачи констатировали смерть.

Related news: В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину и травмировал его сына

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter