В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину и травмировал его сына

В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину и травмировал его сына

Вчера, 08:42ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 22 октября, в 20-27 на станции «Иглино» в Башкирии произошла трагедия. Поезд сбил мужчину и четырёхлетнего ребёнка.

Мужчина погиб, а двухлетний мальчик был травмирован и доставлен в больницу. Известно, что отец не успел перебежать перед поездом с ребёнком на руках. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР провели осмотр места происшествия.

В рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

Напомним, 7 августа на станции «Уфа» с рельс сошли вагоны пассажирского поезда. Следком проводил проверку происшествия. Как заявляло ведомство, пострадавших не было.

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