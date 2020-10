В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину и травмировал его сына

Вчера, 22 октября, в 20-27 на станции «Иглино» в Башкирии произошла трагедия. Поезд сбил мужчину и четырёхлетнего ребёнка.

Мужчина погиб, а двухлетний мальчик был травмирован и доставлен в больницу. Известно, что отец не успел перебежать перед поездом с ребёнком на руках. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР провели осмотр места происшествия. В рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство. Напомним, 7 августа на станции «Уфа» с рельс сошли вагоны пассажирского поезда. Следком проводил проверку происшествия. Как заявляло ведомство, пострадавших не было.

