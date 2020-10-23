В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину и травмировал его сына

Мужчина погиб, а двухлетний мальчик был травмирован и доставлен в больницу. Известно, что отец не успел перебежать перед поездом с ребёнком на руках. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СКР провели осмотр места происшествия.
В рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.
Напомним, 7 августа на станции «Уфа» с рельс сошли вагоны пассажирского поезда. Следком проводил проверку происшествия. Как заявляло ведомство, пострадавших не было.