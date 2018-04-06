Главный ученый Башкирии и ректор БАГСУ записались для участия в праймериз

Первые дебаты пройдут уже 17 апреля в Уфе.

В Башкирии пройдет предварительное голосование (праймериз) для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия». В Уфе оргкомитет праймериз утвердил график дебатов и зарегистрировал первых шестерых участников.

Среди них президент Академии наук РБ Альфис Гаязов и ректор Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) Ильгиз Кызыргулов.

Также решили принять участие в праймериз действующие депутаты башкирского парламента Тагир Гизатуллин и Николай Самойленко, студентка Башкирского государственного аграрного университета Екатерина Артемова, сотрудник госкомитета РБ по делам юстиции Наиль Магадиев.

Председатель оргкомитета праймериз спикер башкирского парламента Константин Толкачев отметил, что участие в праймериз станет непростым испытанием для всех кандидатов:

- Каждому из участников предварительного голосования предстоит напряженная конкурентная борьба, в том числе участие как минимум в двух дебатах.

- В республике первые дебаты запланировано провести 17 апреля в Уфе, - сказал он. - Завершить процедуру планируется 19 мая. При необходимости в график будут вноситься изменения. Всего в республике пройдет 418 дебатов на 31 площадке. Количество участников в одних дебатах будет колебаться от двух до шести.