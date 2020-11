Думать о России: какие законы разрабатывают депутаты из Башкирии

В 2016 году начала работу Госдума VII созыва, в ее составе 450 депутатов, 15 из них избраны от Башкирии. Mkset проанализировала, над какими законопроектами работают депутаты, выдвинутые от республики.

В настоящее время у пресс-секретаря Геннадия Зюганова и ЦК партии Александра Ющенко в архиве нынешнего созыва Госдумы числится 41 инициатива (законопроекты, которые были опубликованы/отклонены/возвращены на доработку и т. д.). Среди интересных инициатив, которую депутат разрабатывал вместе с коллегами, были изменения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, он запретил сервисам обмена сообщениями работать с пользователями, личность которых не установлена. Их идентификация должна проходить по номеру телефона (как правило, у операторов сотовой связи есть паспортные данные клиентов). Кроме того, в 2019 году Александр Ющенко был в числе инициаторов внесении изменения в статью «О защите прав потребителей». Благодаря принятым изменениям, с июля текущего года на гаджеты в России предустанавливают отечественный софт. Инициативу в свое время раскритиковали как производители, так и продавцы электроники. В 2016 году депутат был среди инициаторов закона «О государственной социальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности». В частности, предполагалось для помощи гражданам за чертой бедности организовать ряд ежемесячных социальных выплат. Законопроект был отклонен. Photo: Медиахолдинг 1Mi Экс-мэр Уфы Павел Качкаев (в архиве 30 завершенных инициатив, большая часть принята законодательно) разрабатывал законопроекты по вопросам доступности квартир для инвалидов в многоквартирных домах, а также ряд изменений в Жилищном кодексе РФ (компенсация расходов на уплату взносов на капремонт, новые договорные отношения между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями и др.) В копилке у экс-вице-премьера правительства РБ Зугуры Рахматуллиной 52 завершенных инициативы. В частности, она занималась разработкой законопроектов о порядке предоставления субсидий НКО, о выплатах пособий по безработице детям-сиротам и детям без попечения родителей, об упрощении предоставления опекуном или попечителем отчета о расходовании средств, о возможности привлечения волонтеров к проведению отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия. Также Зугура Рахматуллина была в числе депутатов, работавших над изменениями в закон, который сейчас регулирует порядок проведения публичных мероприятий (собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикеты), а также устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии. В архиве депутата из Дагестана от партии «Справедливой России» Гаджимурада Омарова выдвинутого по региональному списку партии по Башкирии, 101 законопроект, большая часть которых отклонена или возвращена по тем или иным причинам. В числе принятых законопроектов, в разработке которых участвовал депутат, — повышение ответственности за продажу насвая и снюса, установление административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии, усиление ответственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и ряд других. Photo: Медиахолдинг 1Mi Заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин (в архиве 74 завершенных инициативы) занимался разработкой законодательных изменений, которые повысили ответственность за продажу насвая и снюса, предотвращают попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в России, дают возможность участвовать в судебном заседании с помощью систем видео-конференц-связи), а также предусматривают уголовную ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Также Рафаэль Марданшин был в числе депутатов, внесших изменения в законы о военной службе в стране, согласно которым теперь желающие служить в Росгвардии обязательно проходят проверку на полиграфе (отказ от такой проверки будет основанием для отказа в приеме на службу). 12-кратная паралимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира Рима Баталова (в архиве 36 завершенных инициатив) концентрируется на социальных законопроектах. В частности, она участвовала в разработке законов об информировании граждан о мерах соцподдержки, об упрощении процедуры предоставления опекуном/попечителем отчета о расходовании средств, об оказании услуг по посадке и высадке инвалидов в/из пассажирских поездов. Также в числе принятых законов — проект об устранении ограничений на производство пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре объемом более 1500 мл для поставки за пределы России. Экс-руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин (в архиве 28 завершенных инициатив) занимался правовым регулированием паломнической деятельности, режимом пребывания в России иностранных граждан, которые являются творческими работниками, а также предоставлением права на соцподдержку детям, чьи родители постоянно проживали (работали) в зонах радиоактивного загрязнения. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции и участник расследования уголовного дела экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Фарит Ганиев (в архиве 29 завершенных инициатив) вместе с коллегами разрабатывал законопроекты о выплатах военнослужащим по контракту подъемного пособия и суточных (в связи с направлением не на воинские должности без приостановления военной службы), об установлении ответственности за обещание, предложение и просьбу участия в коммерческом подкупе, о предоставлении жилья на период прохождения военной службы. Экс-руководитель Аппарата общественной палаты РБ Ильдар Бикбаев (в архиве 29 завершенных инициатив) по большей части занимался изменениями в Налоговый кодекс — например, об ответственности за непредставление налогоплательщиком в установленный срок сведений о создании обособленного подразделения организации. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев (45 завершенных инициатив, из которых большая часть отклонена) занимался совершенствованием порядка рассмотрения обращений граждан (в т. ч. в форме электронного документа), а также закона о контрсанкциях в отношении иностранных государств и отдельных организаций, подконтрольных странам, которые применили «недружественные действия» к России. Photo: Медиахолдинг1Mi Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров (в архиве 28 завершенных инициатив) разрабатывал законопроекты об усилении ответственности за неисполнение должником исполнительного документа (когда это может повлечь угрозу жизни или здоровью людей), об усилении уголовной ответственности за преступления против безопасности движения, о назначении осужденным за преступления террористической направленности вида исправительного учреждения, а также знаменитый в дауншифтерских кругах закон, точнее изменения в статью Лесного кодекса России, согласно которым валежник является недревесным лесным ресурсом, который можно собирать сколько угодно. Бывший мэр Стерлитамака Алексей Изотов (в архиве 35 завершенных инициатив) занимался вопросами модернизации системы формирования кредитных историй, предоставлением мер соцподдержки фактическим воспитателям военнослужащих, правовым регулированием в сфере потребительского кредитования и совершенствованием налогового администрирования. Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Бугера (в архиве 12 завершенных инициатив) совершенствовал регулирование оценочной деятельности, разрабатывал законопроекты по усилению социально-реабилитационной функции института банкротства граждан, а также уточнением полномочий нотариуса. Лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов (в архиве 19 завершенных инициатив) занимался законопроектами, которые регулируют предоставление жилищных субсидий, уточняют порядок оценки имущества, а также углубляют эксперимент по установлению налога на профессиональный доход для самозанятых. Телеведущая Инга Юмашева (в архиве 5 завершенных инициатив) занималась расширением круга лиц, имеющих право на социальную пенсию из-за потери кормильца, а также разработкой законопроекта по противодействию деятельности, которая побуждает детей к суицидальному поведению. Справка о доходах По итогам 2019 года наибольшие доходы задекларировали Иван Сухарев (69,2 млн руб.) и Рифат Шайхутдинов (21,5 млн руб.). Александр Ющенко задекларировал 5,4 млн рублей. Гаджимурад Омаров заработал в прошлом году 4,99 млн рублей. Официальные доходы депутатов «Единой России» относительно близки. Наибольшие доходы получили Михаил Бугера (13,4 млн руб.), Рима Баталова (7,9 млн руб.) и Зугура Рахматуллина (7,7 млн руб.). Рафаэль Марданшин заработал 6,2 млн руб., Зариф Байгускаров и Фарит Ганиев отчитались о доходе по 6 млн рублей. Бывший мэр Стерлитамака Алексей Изотов заработал 5,9 млн руб., экс-мэр Уфы Павел Качкаев — 5,6 млн руб., Ильдар Бикбаев — 5,7 млн руб., Рамзил Ишсарин — 5,4 млн руб. Наименьший годовой доход среди «единороссов» у Инги Юмашевой — 5,2 млн руб.

